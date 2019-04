REUTERS/Benoit Tessier As curtidas em publicações são usadas como dados para anunciantes direcionarem publicidade

Reguladores do Reino Unido querem que usuários menores de 18 anos sejam proibidos de curtir publicações no Facebook e no Instagram, segundo o site BBC. A proposta, apresentada pelo órgão regulador de informação (Information Comissioner’s Office) tem como objetivo proteger a privacidade de adolescentes na rede social. As curtidas em publicações são usadas como dados para anunciantes direcionarem publicidade de acordo com o interesse do usuário.

Além dessa proposta, o órgão defende que os adolescentes sejam avisados quando suas contas estiverem sendo rastreadas ou quando seus pais estiverem usando um recurso para acompanhar as atividades dos filhos na rede social. Os reguladores propõem que as configurações de privacidade nas contas de adolescentes sejam previamente ativadas para a proteção máxima do usuário.

A proposta sugere também que as redes sociais mudem a forma como elas apresentam a opção de compartilhamento dados: para os reguladores, a empresa induz os usuários a compartilhar dados, apresentando a opção de maneira positiva. Por fim, o órgão do Reino Unido critica a postura das redes sociais de dificultar o acesso a recursos de privacidade, complicando o caminho para ativar as configurações.

As ideias dos reguladores ainda são propostas e só entrarão em vigor se tiverem apoio de legisladores.