Dida Sampaio/Estadão Marcos Aguiar, da Boston Consulting Group, em apresentação no Painel Telebrasil

Para o Brasil ampliar a penetração de banda larga, seja por meio de redes fixas ou móveis, para 90% da população brasileira, nível encontrado hoje em países como Canadá e Reino Unido, é necessário um investimento de R$ 200 bilhões nos próximos dez anos, de acordo com estimativa divulgada ontem pela consultoria Boston Consulting Group. Segundo o estudo -- que levou em conta dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e da pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI) -- o Brasil hoje oferece conexão de internet a 59% dos brasileiros, nível inferior a países como Chile e Venezuela.

Não trata-se apenas de expansão territorial, mas também de qualidade. Com um investimento dessa ordem, diz a consultoria, as empresas poderiam oferecer o serviço a velocidades próximas a 100 megabits por segundo (Mbps), hoje disponíveis apenas em grandes cidades, aumentar significativamente o uso de conexões de fibra óptica e aumentar o volume de dados transmitidos por meio de redes de banda larga móvel.

Segundo Marcos Aguiar, diretor do Boston Consulting Group para a América do Sul e responsável pelo estudo, o valor representaria um aumento de 38% nos investimentos das operadoras na próxima década, considerando a média dos valores investidos pelas teles nos últimos anos. “ A indústria investe muito, mas esse salto depende de vários atores, públicos e privados, indo na mesma direção”, afirmou Aguiar durante debate no Painel Telebrasil, evento setorial realizado ontem pela Associação Brasileira das Telecomunicações (Telebrasil), em Brasília, no Distrito Federal. “É preciso canalizar o investimento.”

De acordo com dados da Telebrasil, as operadoras comprometem cerca de R$ 30 bilhões por ano, em média, com novos investimentos. Desse valor, diz Aguiar, metade tem sido aplicado em tecnologia da informação e para atender obrigações regulatórias; a outra metade corresponde ao que, de fato, tem sido aplicado na expansão das redes pelo País e em melhorias na qualidade do serviço. Para Aguiar, seria necessário investir mais R$ 5 bilhões por ano para o salto na banda larga acontecer.

10 fatos que você não sabia sobre o uso de internet no Brasil











Segundo a Pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 54% dos lares brasileiros têm acesso à internet. Ao todo, são 36,7 milhões de lares conectados. Entre os desconectados, a maior concentração está nas classes C, D e E. 1% dos brasileiros conectados ainda usa conexões discadas (sim, aquela com o barulho do modem fazendo a ligação) para acessar a internet. Um pouco mais avançados, 25% dos brasileiros acessam a rede por modem 3G ou 4G e 64% acessam via banda larga fixa. A TIC Domicílios também mediu as principais razões para os brasileiros estarem desconectados: segundo 57% dos entrevistados, é muito caro ter internet. Logo depois, vêm falta de interesse dos moradores (49%) e falta de necessidade dos moradores (45%). Esse é o preço pago por mais da metade dos brasileiros conectados, todos os meses, para acessar a internet em casa. Só 22% dos idosos brasileiros – isto é, pessoas com mais de 60 anos – já acessaram a internet uma vez na vida. Já os mais jovens lideram no que diz respeito ao uso: 95% dos brasileiros entre 16 e 24 anos já utilizaram a rede. A internet é conhecida por ser um ambiente colaborativo – e no Brasil, isso é algo bastante literal: 18% dos lares brasileiros acessam a rede por compartilhamento com o domicílio vizinho. 93% dos brasileiros conectados acessam a rede pelo celular -- um recorde histórico. 59% dos brasileiros conectados, no entanto, acessam a rede por mais de um tipo de dispositivo. De acordo com a pesquisa, 80% dos domicílios conectados tinham Wi-Fi em 2015 – na pesquisa do ano passado, o índice era de 79%. Ainda como reflexo do tempo em que cada brasileiro tinha um chip de cada operadora para falar com seus amigos, a pesquisa revelou que 25% dos brasileiros possuem 2 ou mais linhas de celular – no ano passado, eram 30%. 17% dos brasileiros não têm um chip de celular, enquanto 56% tem apenas um. 45% dos brasileiros conectados das classes D e E acessaram a internet apenas pelo celular. Para Alexandre Barbosa, do Cetic.br, isso é ruim. “O celular limita o que o usuário pode fazer, especialmente no desenvolvimento de habilidades para trabalho, como usar processadores de texto e planilhas ou no uso de aplicações de governo eletrônico."

A indústria investe R$ 30 bilhões ao ano e 2017 é um ano de vacas magras”, defendeu José Félix, presidente da Claro Brasil, durante o evento. “Mais investimento do que a gente já faz é impossível.” Ele defende que o valor venha dos fundos setoriais, como o Fundo para a Universalização das Telecomunicações (Fust), criado em 2000 para financiar a implantação de infraestrutura em áreas carentes.

Juarez Quadros, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável por fiscalizar o recolhimento dos fundos, reconhece o problema. "Nós somos bons para arrecadar, mas péssimos para usar os recursos. Os fundos, como são hoje, não voltam para o setor, vão para o caixa do Tesouro", disse Quadros. "Seja qual for o governo, eles acabam não sendo destinados para sua finalidade, mas deveriam ser usados para atender a população [com banda larga] em sua plenitude."

* A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil)