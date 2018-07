A internet brasileira tem uma das piores velocidades de conexão do mundo – é o que diz, ao menos, um estudo recente conduzido pela Netflix. Realizado com ajuda do Fast.com, ferramenta do serviço de streaming capaz de medir a velocidade de conexão de usuários de banda larga fixa, o levantamento aponta que o Brasil ficou em 33º lugar do ranking de 41 países.

Com velocidade média de 2,57 Mpbs (megabits por segundo), o Brasil ficou à frente de países como Filipinas e Índia, mas ficou atrás de vizinhos como Uruguai e Chile. A primeira colocada, a Suíça, apresentou velocidade média de 3,99 Mpbs.

O ranking do Netflix ainda mostra quais são as melhores operadoras do País: segundo o levantamento, a Live Tim lidera com 3,09 Mpbs, sendo seguida de perto por NET Virtua e GVT – operadora que foi adquirida recentemente pela Vivo, mas que ainda aparecem em levantamentos desse tipo de forma independente. Nos dois últimos lugares, Vivo e Oi, ambas com 1,94 Mpbs.

É importante lembrar, no entanto, que há uma diferença entre a velocidade apresentada pelo levantamento da Netflix e a velocidade contratada pelos brasileiros junto a seus provedores e operadoras.

10 fatos que você não sabia sobre o uso de internet no Brasil











Segundo a Pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 54% dos lares brasileiros têm acesso à internet. Ao todo, são 36,7 milhões de lares conectados. Entre os desconectados, a maior concentração está nas classes C, D e E. 1% dos brasileiros conectados ainda usa conexões discadas (sim, aquela com o barulho do modem fazendo a ligação) para acessar a internet. Um pouco mais avançados, 25% dos brasileiros acessam a rede por modem 3G ou 4G e 64% acessam via banda larga fixa. A TIC Domicílios também mediu as principais razões para os brasileiros estarem desconectados: segundo 57% dos entrevistados, é muito caro ter internet. Logo depois, vêm falta de interesse dos moradores (49%) e falta de necessidade dos moradores (45%). Esse é o preço pago por mais da metade dos brasileiros conectados, todos os meses, para acessar a internet em casa. Só 22% dos idosos brasileiros – isto é, pessoas com mais de 60 anos – já acessaram a internet uma vez na vida. Já os mais jovens lideram no que diz respeito ao uso: 95% dos brasileiros entre 16 e 24 anos já utilizaram a rede. A internet é conhecida por ser um ambiente colaborativo – e no Brasil, isso é algo bastante literal: 18% dos lares brasileiros acessam a rede por compartilhamento com o domicílio vizinho. 93% dos brasileiros conectados acessam a rede pelo celular -- um recorde histórico. 59% dos brasileiros conectados, no entanto, acessam a rede por mais de um tipo de dispositivo. De acordo com a pesquisa, 80% dos domicílios conectados tinham Wi-Fi em 2015 – na pesquisa do ano passado, o índice era de 79%. Ainda como reflexo do tempo em que cada brasileiro tinha um chip de cada operadora para falar com seus amigos, a pesquisa revelou que 25% dos brasileiros possuem 2 ou mais linhas de celular – no ano passado, eram 30%. 17% dos brasileiros não têm um chip de celular, enquanto 56% tem apenas um. 45% dos brasileiros conectados das classes D e E acessaram a internet apenas pelo celular. Para Alexandre Barbosa, do Cetic.br, isso é ruim. “O celular limita o que o usuário pode fazer, especialmente no desenvolvimento de habilidades para trabalho, como usar processadores de texto e planilhas ou no uso de aplicações de governo eletrônico."

Fast. Em maio deste ano, o Netflix lançou o Fast, uma ferramenta para navegadores que mede a velocidade da conexão de internet. Em agosto, o Fast ganhou uma versão em aplicativo para dispositivos móveis com sistema Android ou iOS. Assim como a versão de web, o aplicativo avalia a velocidade da internet no celular, quando conectado ao Wi-Fi ou outras redes móveis.

O serviço é bastante fácil de usar: basta acessar o site ou o aplicativo que o teste de velocidade se inicia automaticamente. A medição é baseada na velocidade com que o dispositivo acessa os servidores do Netflix.

O aplicativo é bastante leve, com apenas 307 KB, e tem uma interface bastante simplificada. O usuário pode apenas pausar o teste e reiniciar a medição. Ao contrário de outros serviços similares, o Fast não oferece detalhamento da conexão como velocidade de upload e distância do servidor.