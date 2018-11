Tiago Queiroz/Estadão Velocidade média da conexão de internet em aparelhos móveis no Brasil melhorou entre 2018 e 2017

O Brasil amarga a 71ª posição do ranking dos países com maior velocidade de download em dispositivos móveis do mundo e em 99º lugar quando o assunto é velocidade de upload em aparelhos móveis. Apesar disso, o País melhorou suas taxas de velocidade em comparação com o ano passado, com o aumento do investimento das operadoras. As informações são do relatório de testes da SpeedTest que avaliou a velocidade de conexão pelo mundo.

Segundo o relatório, o Brasil tem uma velocidade média de download móvel de 18,50 Mbps, um aumento de 26,8% em relação à medição de 2017. Já a velocidade média de upload é de 7,52 Mbps, um aumento de 27% em comparação com o mesmo período no ano anterior.

Entre as grandes operadoras que oferecem serviços no País, a Claro é a que tem a melhor conexão de acordo com uma combinação de fatores que considera diversos tipos de velocidade de download e upload na rede do provedor. A Vivo é a segunda operadora mais bem avaliada, seguida da TIM, Oi e Nextel.

Regionais. Quando o ranking é dividido por regiões, o Sul do País é o que apresenta a melhor conexão. O Estado do Rio Grande do Sul tem a maior velocidade de download com 21,31 Mbps e uma das melhores médias de upload com 7,23 Mbps, segundo o relatório.

O Sudeste é a segunda região com melhor velocidade. O Estado do Rio de Janeiro tem velocidade de download de 20,55 Mbps e 8,26 Mbps de upload, já São Paulo apresenta as métricas de 19,34 Mbps de download e 7,58 Mbps de upload.

Os estados do Centro-Oeste ocupam a terceira posição do ranking. O Distrito Federal tem, em média, uma velocidade de 22,72 Mbps de download e 9,27 Mbps para upload. Seguido de Mato Grosso do Sul com 18,76 Mbps de download e 7,70 Mbps de upload.

As regiões Norte e Nordeste estão nas piores posições do ranking de conexão do País. O Estado do Pará, por exemplo, tem velocidade média de 12,82 Mbps para download e 6,46 Mbps para upload, já o Maranhão tem 14,18 Mbps de download e 6,31 Mbps de upload.

Cidades. Porto Alegre é a cidade com melhor conexão do Brasil. Segundo o estudo, a velocidade média na cidade é de 24,43 Mbps de download e 8,50 Mbps para upload. Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo fecham o topo do ranking.

Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Recife e Manaus são as outras cidades cujas conexões são bem avaliadas pelo estudo.