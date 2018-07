Facebook Facebook diz que o Brasil foi o país que mais envia imagens pelo Messenger

O Brasil é o País que mais compartilha imagens no aplicativo Messenger, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 18, pelo Facebook em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia. Os dados foram coletados pela rede ao longo de ano, de agosto de 2016 até agora.

Já no Facebook em si, o Brasil fica na sétima posição em número de compartilhamentos, atrás dos Estados Unidos, da Tailândia, do Egito, da Índia, das Filipinas, e do México.

No final do ano passado, o Facebook passou a apostar fortemente em imagens para concorrer com outros aplicativos de sucesso, como o Snapchat. A rede social inseriu a função stories no Instagram, Whatsapp, Messenger e no próprio aplicativo principal do Facebook.

Além disso, outros recursos estéticos passaram a circular na rede, como filtros e molduras para fotos, além dos GIFs. Nos dados divulgados, a rede social diz que o filtro mais usado em fotos no mundo todo é o que coloca um gato sobre a cabeça das pessoas.