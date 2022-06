Divulgação/Blue Origin - 4/6/2022 Engenheiro Victor Hespanha é o segundo brasileiro a ir para o espaço, depois do astronauta Marcos Pontes

O engenheiro Victor Hespanha tornou-se o segundo brasileiro e primeiro civil do País a ir para o espaço neste sábado, 4, em voo da Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon. No País, o pioneiro foi o astronauta Marcos Pontes, hoje ministro da Ciência no governo federal, há 16 anos.

Com atraso de cerca de 25 minutos, o voo em um foguete New Shepard decolou no West Texas às 10h26 da manhã do horário de Brasília. Pouco depois, a separação do propulsor da cápsula ocorreu, com pico de velocidade de 3,2 mil km/h e altitude de 100 km. Por volta das 10h30, os passageiros à bordo presenciaram a sensação de gravidade por cerca de alguns minutos, como planejado. Aos 5 minutos de voo, começou a descida da cápsula por meio de paraquedas em direção à Terra. Às 10h36, a equipe da Blue Origin recebia de volta os recém-coroados astronautas.

Inicialmente, a viagem estava marcada para 20 de maio, mas foi adiada para este sábado depois que a Blue Origin detectou falhas nos sistemas de segurança da companhia.

Ao contrário de muitos passageiros que disputaram a compra de passagens espaciais, Hespanha não teve de pagar milhões de dólares pelo voo: o brasileiro investiu cerca de R$ 12 mil em NFTs, critptoativos colecionáveis e exclusivos, o que lhe permitiu ser sorteado para a viagem. Os ativos são da Crypto Space Agency (CSA), agência espacial criada para unir a tecnologia da indústria espacial com o poder financeiro do mercado cripto. Ou seja, uma forma de apoiar a indústria por meio de dinheiro de terceiros.

Este é o quinto voo da Blue Origin e leva outros cinco passageiros, além de Hespanha: Evan Dick, Katya Echazarreta, Hamish Harding, Jaison Robinson e Victor Vescovo.

The #NS21 crew has completed training and is ready to fly to space on #NewShepard. Live webcast begins tomorrow at T-60 minutes on https://t.co/7Y4TherpLr pic.twitter.com/L1aqP3DPxO — Blue Origin (@blueorigin) June 3, 2022

Blue Origin

No ano passado, a companhia levou o seu próprio fundador aos céus em um foguete New Shepard. Além disso, também embarcaram em voos subsequentes celebridades como William Shatner (conhecido por interpretar o personagem capitão Kirk no seriado Jornada nas Estrelas) e Laura Shepard, filha do astronauta Alan Shepard (o primeiro americano a ir ao espaço). Até hoje, a última missão da Blue Origin ao espaço havia sido em março de 2022.

Diferentemente dos voos para a Estação Espacial Internacional, que está em órbita a 408 km de distância da Terra, a nave New Shepard faz uma viagem suborbital: o objetivo é cruzar a linha de Karman, a 100 km de altitude, que, por convenção internacional, marca o início do espaço sideral. No total, a viagem tem cerca de 10 minutos de duração e três etapas, cada uma com suas particularidades: o lançamento do foguete, a separação da cápsula com os passageiros e o retorno da tripulação à Terra em queda livre com paraquedas.

Mirando o barateamento das viagens espaciais, a Blue Origin usa uma técnica de reutilização de foguete, em que o lançador desce verticalmente para a Terra depois de cumprir o objetivo de lançar a cápsula – é um método também explorado pela SpaceX. A New Shepard é composta por um lançador de quase 16 metros de altura e uma cápsula semioval na ponta. Atinge uma aceleração superior a Mach 3, ou seja, três vezes a velocidade do som.

A cápsula tem seis poltronas reclináveis de couro com acessos para janelas de 110 cm de altura por 73 cm de largura.