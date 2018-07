Secrush Aplicativo Secrush permite que amigos do Facebook se declarem secretamente.

Existem vários aplicativos que se propõem a facilitar a paquera entre desconhecidos, como Tinder, Happn e OkCupid. No entanto, se a pessoa precisa de ajuda para se declarar para alguém conhecido, não há serviços disponíveis. Foi a partir dessa descoberta que o estudante de administração Rafael Hamoui, de 19 anos, resolveu criar o Secrush, um aplicativo de relacionamento para amigos do Facebook.

A ideia do serviço é unir amigos que se gostam, como o próprio nome Secrush indica — junção das palavras “crush” (paquera) e “secret” (segredo). “Às vezes as pessoas se gostam, mas o relacionamento não acontece porque ninguém tem coragem de dar o primeiro passo, sempre há o medo de receber um não ou destruir uma amizade”, diz Hamoui.

O app, criado pelos estudantes Rafael Hamoui, Alan Kovari e André Kurbet, surgiu em março de 2017 e já foi baixado 100 mil vezes nas lojas de aplicativos de Android e iOS. No começo do mês, o aplicativo viralizou na internet e foi baixado mais de 25 mil vezes em um único dia. Agora, a plataforma registra uma média de 68 mil usuários ativos por mês.

A meta dos criadores é atingir 1 milhão de downloads até abril de 2018 e expandir a base de usuários para outras cidades brasileiras, já que o público atual está concentrado em São Paulo.

Aplicativo. Para funcionar, o Secrush precisa se conectar com o perfil do Facebook — o app tem acesso ao e-mail, à lista de amigos e aos dados públicos do perfil do usuário. Depois, a pessoa precisa informar se quer se relacionar com homens, mulheres ou ambos. Com base na resposta, o aplicativo mostra uma lista de amigos que estão usando o serviço. Ao contrário do que acontece no Tinder, no Secrush é possível selecionar diretamente a pessoa por quem há interesse.

Para cada amigo, o usuário tem que escolher uma das quatro opções: “tenho interesse”, “ficaria”, “conheceria melhor” e “sairia”. Quando a outra pessoa seleciona a mesma opção, a combinação acontece e ambos são informados.

“Caso as duas pessoas marquem opções diferentes, o aplicativo envia uma mensagem para a pessoa que colocou a opção de maior comprometimento avisando que o amigo colocou uma opção inferior”, explica Hamoui. Desse jeito, o app possibilita que a pessoa mude sua resposta para poder se relacionar com a outra.

Depois que a combinação acontece, o Secrush usa o aplicativo de conversas Messenger do Facebook como chat, já que as pessoas se conhecem. Aplicativos que relacionam desconhecidos, em geral, possuem um chat interno para preservar a identidade dos usuários.

*É estagiária, sob a supervisão da editora Claudia Tozetto