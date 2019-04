REUTERS/Yuri Gripas/ A lei da neutralidade da rede expirou nos Estados Unidos em junho do ano passado

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira, 10, por 232 a 190 votos, um projeto para restabelecer as proteções de neutralidade da rede adotadas em 2015, regra promulgada na administração de Barack Obama, que foi suspensa no fim do ano passado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês). Apesar da aprovação, o esforço que visa assegurar uma internet livre e aberta enfrenta uma batalha difícil para se tornar lei.

O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, disse na terça-feira, 9, que o projeto de lei que restabelece a neutralidade da rede chegaria morto ao Senado. A Casa Branca informou que assessores recomendariam que o presidente Donald Trump vete o projeto, que restabelecerá regras que proíbem os provedores de bloquear ou desacelerar o conteúdo da internet ou oferecer alternativas mais rápidas pagas.

O fim das regras de neutralidade da rede tem sido uma vitória para provedores de serviços de internet, como a Comcast, AT&T e a Verizon, mas foi contestado por empresas como o Facebook, a Amazon e o Google.

Os republicanos disseram que o projeto de lei abriria as portas para a imposição de regulamentos de tarifas da FCC ou para o acréscimo de taxas ao serviço de internet, semelhantes aos impostos cobrados por TV a cabo ou telefone. Os democratas dizem que o projeto de lei é essencial para garantir que o governo aplique regras que proíbam a conduta imprópria dos provedores de internet e garantam aos americanos o acesso a uma internet aberta.

Ajit Pai, presidente da FCC, chamou o projeto de lei da Câmara de “uma solução de um grande governo em busca de um problema”.