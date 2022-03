REUTERS Capacidade de bateria de litio tem previsão de aumento para próximo ano

A capacidade global de baterias de íons de lítio pode aumentar mais de cinco vezes para 5.500 GWh até 2030, disse a consultoria Wood Mackenzie à Reuters nesta terça-feira, 22, alertando que o fornecimento de baterias seguirá apertado este ano.

"O mercado de veículos elétricos responde por quase 80% da demanda por baterias de íons de lítio e os altos preços do petróleo estão incentivando a implementação de políticas de transporte de emissão zero, fazendo a demanda por baterias do tipo disparar", disse Jiayue Zheng, consultor da Wood Mackenzie.

As montadoras norte-americanas Ford e General Motors anunciaram recentemente planos de expansão de veículos elétricos, com a Ford pronta para lançar sete modelos elétricos na Europa até 2024 e aprofundar a parceria com a Volkswagen para produzir um segundo veículo elétrico para o mercado europeu.

A GM fez parceria com a Posco, da Coreia do Sul, para fabricar materiais de bateria no Canadá, com o objetivo de ter a nova fábrica funcionando até 2025.

Fabricantes de baterias estão reagindo à demanda crescente com grandes planos de expansão, mas não conseguirão atender a demanda até 2023, afirmou a consultoria.

A CATL, fornecedora da Tesla, lidera a expansão dos fabricantes de baterias, segundo a Wood Mackenzie.