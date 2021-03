Xiaomi Em janeiro, a Xiaomi apresentou o sistema Mi Air Charge, que prometia inaugurar uma 'verdadeira era de carregamento sem fio'

As empresas de eletrônicos sonham com um mundo sem cabos de energia. Elas imaginam que o futuro será você entrar em uma sala e seu smartphone e outros pequenos dispositivos começarem a receber energia pelo ar de um transmissor próximo, talvez embutido em uma luminária no teto ou conectado sob a mesa como um roteador de wi-fi. Essa ideia, porém, ainda não passa de um sonho distante.

Por pelo menos cinco anos, as empresas têm prometido que estamos quase lá. E em demonstrações coreografadas, algumas até mostraram que o carregamento de telefones pelo ar é possível. Mas ainda não chegamos lá: não existem carregadores no mercado para carregar smartphones remotamente. E não está claro se algum dia haverá.

"Não há dúvidas. Para qualquer pessoa sensata, o carregamento pelo ar é o sonho. Seria a experiência mais incrível", disse Jake Slatnick, CEO da Aira, uma empresa de tecnologia de carregamento sem fio. "O problema é que existem muitos obstáculos para tornar isso algo prático."

Isso não impediu alguns de tentar. Desde o início do ano, pelo menos quatro empresas lançaram conceitos de carregamento pelo ar.

No mês passado, a empresa chinesa de smartphones Oppo exibiu um "carregamento pelo ar sem cabos ou suportes de carregamento". Em um vídeo de demonstração, o modelo de smartphone da empresa com tela expansível parece continuar a carregar depois de ser retirado de sua base de carregamento por indução. Em janeiro, a Xiaomi deu uma pista do sistema Mi Air Charge, que em vídeos parece uma grande caixa de energia branca destinada a inaugurar uma "verdadeira era de carregamento sem fio". Naquele mesmo mês, a Motorola fez uma demonstração de uma estação de carregamento remota apelidada de "Motorola One Hyper". A Aeterlink, sediada em Tóquio, anunciou o "Airplug", que afirma poder alimentar dispositivos a até 20 metros de distância.

Três dessas empresas chamaram a atenção da mídia, embora cada uma delas diga que não tem planos de lançar o produto no mercado. Outras abandonaram completamente os projetos de carregamento à distância. Alguns pesquisadores da área questionam se as pessoas algum dia verão o sonho do carregamento remoto se concretizar.

As empresas que desejam implementar esses centros de carregamento à distância enfrentam vários desafios, o maior deles é a física. Quanto mais longe de uma fonte de alimentação direta, menor será a eficiência de carregamento. Portanto, mesmo que seu celular receba alguma energia à distância, pode não ser uma quantidade significativa.

Existem também diretrizes da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos que limitam a quantidade de energia de radiofrequência que pode percorrer o ar de uma casa. Muita energia poderia interferir em outros dispositivos ou levar a vários problemas de saúde.

As empresas que desejam introduzir esse carregamento também enfrentam uma batalha difícil contra o Qi, um padrão de carregamento sem fio que já foi adotado globalmente. O protocolo permite que os carregadores liberem 15 watts de potência sem fio para que os dispositivos da Apple, Samsung, Huawei e outras marcas possam ser carregados lentamente quando colocados em cima de estações de carregamento.

Ainda assim, os hubs de carregamento sem fio de hoje estão longe de ser perfeitos, deixando espaço para inovação para resolver essas deficiências. Por exemplo, se o seu celular não estiver perfeitamente alinhado com o carregador, ele não funcionará. A Apple abandonou os planos de uma base AirPower em 2019 exatamente por esse motivo.

Muitas ideias

Com esses projetos, as empresas estão procurando maneiras de tornar o processo de carregamento do smartphone mais conveniente, para que seu celular não precise ficar perto de uma tomada ou estrategicamente posicionado em uma base de carregamento.

Uma ideia é um carregador sem fio de longo alcance que é parafusado a um soquete de lâmpada. É um produto apoiado pela empresa israelense Wi-Charge que usaria luz infravermelha para fornecer dois watts de potência, o suficiente para permanecer dentro dos limites de segurança. A empresa apresentou a tecnologia na convenção de tecnologia global Consumer Eletronics Show (CES) em 2020 e ganhou prêmios de inovação por seus recursos de carregamento remoto.

Mas tornar essa tecnologia real para os smartphones "levará alguns anos" pelo menos, de acordo com Ori Mor, cofundador da Wi-Charge.

A ideia de Mor é que um transmissor seja conectado a fontes de energia tradicionais em uma casa e converta eletricidade em feixes de laser infravermelho. Receptores embutidos em smartphones converteriam essa luz em energia. Mas para funcionar, os fabricantes de smartphones precisariam integrar a tecnologia a carregadores e celulares. As empresas do setor dizem que isso pode acontecer. Mas os ciclos dos produtos de smartphone normalmente levam dois anos, então a implantação ainda levaria anos.

Também não está claro o quão grande é a demanda por carregamento à distância. A maioria das pessoas parece estar bem com smartphones habilitados para Qi. O padrão está alimentando o crescimento no mercado geral de carregamento sem fio, que está avaliado em US$ 4,5 bilhões por algumas estimativas.

Por enquanto, a Wi-Charge está se concentrando em suas atividades comerciais e usando tecnologia de carregamento remoto para alimentar câmeras de segurança e prateleiras inteligentes em lojas de varejo dos EUA. As primeiras aplicações da tecnologia em casas vão alimentar fechaduras de portas inteligentes em Dallas no final deste ano, disse Mor.

A Wi-Charge está longe de ser a única empresa a trabalhar para lançar um sistema verdadeiramente sem fio.

A Energous Corporation, sediada em San Jose, Califórnia, acredita que o carregamento por radiofrequência é o futuro. Sua plataforma, WattUp, oferece carregamento por contato, assim como à distância, afirma a empresa. Ainda assim, pode levar anos até que os smartphones tenham chips que permitam essa função.

"Achamos que isso acontecerá em fases. O contato é a fase atual, seguida por uma transmissão pelo ar mais curta", disse Steve Rizzone, CEO da Energous. "A terceira fase seria com distâncias mais longas - até 3m ou 4,5 m."

Se os smartphones algum dia tiverem chips de carregamento pelo ar, as baterias poderiam ficar menores. Quem precisa de uma bateria pesada se os telefones podem receber energia 24 horas por dia, 7 dias por semana? A mudança permitiria que as empresas de smartphones explorassem novos tamanhos e formatos.

O longo caminho para a adoção do carregamento remoto por produtos eletrônicos de consumo empurrou a WiTricity Corporation para longe da categoria. A empresa mostrou que o carregamento remoto era possível na CES em 2016, mas depois passou a alimentar veículos elétricos pelo ar, uma vez que os eletrônicos de consumo não estavam avançando rápido o suficiente, segundo o CEO Alex Gruzen.

Além disso, não está totalmente claro se o mundo de fato precisa de carregamento à distância. Como a vida útil da bateria do smartphone continua melhorando, isso pode não ter um impacto significativo caso venha a se tornar realidade. Por conta disso, algumas empresas se posicionaram em um ponto intermediário.

A Aira, por exemplo, fabrica uma tecnologia que fornece energia para transformar objetos do seu dia a dia em superfícies de carregamento sem fio. O sistema de tecnologia "Freepower" da startup pode ser embutido em mesas, escrivaninhas e painéis para transformá-los em superfícies de carregamento capazes de alimentar vários dispositivos ao mesmo tempo. Os carregadores de contato típicos têm uma área concentrada de bobinas que deve estar alinhada com um smartphone para carregá-lo. As superfícies movidas a Aira usam várias bobinas na superfície e algoritmos que rastreiam os dispositivos sendo carregados.

A plataforma da Aira atualmente alimenta o Base Station Pro de US$ 200 da NoMAD, e a empresa está trabalhando com o fornecedor de peças automotivas Morison para trazer a tecnologia para os carros. A ideia é que você coletaria porções de energia em diferentes pontos durante o dia, de modo que não precisasse pensar em carregar seu dispositivo.

"O sonho era sobre liberdade, conveniência e invisibilidade", disse Simon McElrea, diretor de operações da Aira e ex-CEO da empresa de carregamento sem fio Sonic Energy. "Isso resolve o problema de uma maneira diferente." /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA