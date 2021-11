Reprodução/Carreta Furacão Carreta Furacão é um grupo de rua brasileiro

Depois de conquistar o Brasil, o grupo Carreta Furacão parece ter entrado no gosto dos chineses. Ainda que sem a carreta e a música contagiante, os usuários do TikTok no país asiático estão reproduzindo a dancinha do grupo brasileiro.

Um usuário no Twitter identificou e postou uma compilação de vídeos com as dancinhas no gigante asiático. Neles, diversas pessoas reproduzem os famosos passinhos de rua de Fofão, Homem-Aranha e companhia.

Os chineses estão dançando os passinhos da Carreta furacão no TikTok por lá! Qual será a próxima exportação brasileira? https://t.co/Gy6QXKLZUM pic.twitter.com/LwEH6jcKvl — Guhan Mandarim (@GuhanMandarim) November 25, 2021

Para o visual ficar completo, só faltaram o figurino e a alegria do público.