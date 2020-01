Yves Herman/Reuters O 5G só deve chegar ao Brasil em 2021

Em 2020, haverá nos Estados Unidos 20,2 milhões de dispositivos conectados ao 5G, dentro de um total de 165,5 milhões de aparelhos do país. A previsão é de uma pesquisa da Consumer Technology Association (CTA), responsável pela organização da maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show (CES), que acontece nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Se a década passada foi a década da internet das coisas, esta década agora será a da inteligência das coisas", disse Steve Koenig, vice-presidente de pesquisa da CTA, em coletiva de imprensa neste domingo, 5, antes do início da feira. “O 5G está dando poder às coisas”, afirmou.

Na coletiva, a associação ressaltou o potencial do 5G em áreas como agricultura e saúde, além da interligação de dispositivos na casa conectada. “As fazendas do futuro estão chegando. O campo será conectado, com robôs, drones e diversos outros equipamentos”, disse o analista.

É preciso dizer que no Brasil esta não é uma realidade tão próxima: a conversa para definição do leilão está lenta e só deve ter resultados em 2012.

Inteligência Artificial

Outra tecnologia que deve revolucionar na chamada “inteligência das coisas” é a inteligência artificial. “O desenvolvimento de tecnologias como aprendizado de máquina e evoluções em serviços, como uso de algoritmos para sugestão de conteúdo, vão turbinar esse ecossistema inteligente”, disse Lesley rohrbaugh, diretora de pesquisa da CTA, na apresentação.

A associação também mencionou o potencial de tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada, que devem ganhar novas aplicações nos próximos anos, e também o transporte do futuro, que será marcado por vários modais e por direções autônomas.

Guerra do streaming

De acordo com dados apresentados pela CTA, a entrada de novos nomes no mercado de streaming, como Disney+ e AppleTV+, estimularam o aquecimento do mercado. Se em 2018 os usuários americanos gastaram cerca de US$ 12,6 bilhões em assinaturas, a expectativa é de que esse número atinja a marca de US$ 16,7 bilhões em 2020.

Ameaçando a liderança da Netflix, esses novos serviços entraram no mercado com preços agressivos e estratégias consolidadas de produção de conteúdo. Nestes próximos dias de CES, esse tema com certeza será bastante debatido.

*A repórter viajou a convite da Intel