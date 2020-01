Reprodução/BBC Cyrcle Phone foi anunciado na CES e chamou atenção pelo seu formato

Um celular não retangular para "pessoas não retangulares". Essa é a descrição que pode ser encontrada no site do Cyrcle Phone, o smartphone de formato circular, lançado durante a Consumer Eletronics Show (CES) em Las Vegas, Estados Unidos. Segundo a criadora, Christina Cyr, o dispositivo criado pela startup americana dTOOR foi pensado para servir melhor tanto na mão quanto nos bolsos e chamou a atenção de quem passou pelo stand da marca.

Fisicamente, o smartphone cabe na palma da mão e é semelhante a um espelho compacto. Com duas entradas para fone de ouvido, a proposta do Cyrcle Phone, segundo Christina, é compartilhar experiências. O dispositivo também conta com uma câmera frontal de 13 megapixels, comporta dois cartões SIM e é compatível com rede 4G de internet.

Sem data para ir ao mercado, o smartphone ainda encontra um problema: adequar o sistema operacional ao formato circular na tela. O Cyrcle Phone tem suporte do Android 9, mas não tem todas as funcionalidades adaptadas para exibir na tela redonda. A empresa, porém, pretende modificar a interface visando resolver a questão antes do lançamento oficial para vendas.

"Nós temos visto empresas como Amazon e Google quebrarem o paradigma retangular com aparelhos circulares para casa. Agora é a hora de inovar nossa comunicação via celular", afirmou Christina em entrevista à BBC.