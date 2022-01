David MacNew/AFP Consumer Electronic Show (CES) é a maior feira de tecnologia do mundo, planejada para ocorrer presencialmente em Las Vegas em janeiro de 2022

A partir desta segunda, 3, a Consumer Electronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo, está de volta a Las Vegas para uma edição presencial — ou quase isso. Após ser realizada apenas digitalmente em 2021 por causa da pandemia de covid-19, o evento ensaiava uma volta gloriosa em 2022.

Porém, em meio a variante Ômicron do coronavírus, várias nomes gigantes, como Google e Amazon, estão cancelando a participação presencial no evento, o que coloca em xeque o sucesso do espaço que, tradicionalmente, apresenta algumas das principais tendências tecnológicas do mundo. A edição de 2020 da CES, que reuniu 182 mil pessoas em janeiro daquele ano, é considerado um um dos eventos que ajudaram a a espalhar o coronavírus pelos EUA.

Ainda assim, com data marcada para receber os visitantes, a feira decidiu seguir em frente e deve oferecer um panorama alinhado com o assunto do momento, o metaverso. A principal personagem do metaverso atualmente, a Meta, ex-Facebook, já confirmou que não vai comparecer à CES neste ano, mas o espaço para abordar o conceito continua aberto na feira.

Segundo especialistas, o tema deve fazer com que as atenções de muitas empresas estejam no desenvolvimento de produtos que complementem a experiência do metaverso, como óculos de realidade virtual (VR) e aumentada (VA), startups de ativos digitais, robôs para plataformas virtuais e até serviços de cuidados com a pele via VR e VA.

O universo colocado em evidência por Mark Zuckerberg ainda parece distante da realidade, mas startups podem se aproveitar do barulho para surfar a onda. “Qualquer empresa que puder vincular a palavra metaverso a qualquer coisa que estiver fazendo vai falar sobre isso", disse Brett Sappington, analista da Interpret, ao site Investors.

Até o momento, 24 empresas já são listadas pela organização para apresentar algum produto relacionado ao metaverso durante os quatro dias de evento (que vai de 5 a 7 de janeiro para visitantes) - no total, 2,2 mil empresas devem comparecer. Outras companhias, como Intel e Razer, também podem apresentar novidades relacionadas ao metaverso.

Além disso, neste ano, a indústria mira em robôs domésticos e itens de sono e beleza.Veja abaixo os assuntos que devem dominar a CES 2022.

Saúde

Na área de saúde, a feira pode seguir uma tendência já observada no ano passado, quando as exposições aconteceram online: produtos de higiene e de proteção contra covid-19. Em 2021, os holofotes ficaram com máscaras respiratórias, aparelhos de esterilização com raios ultravioletas e alguns gadgets de monitoramento de sintomas.

Para 2022, esses aparelhos podem ser atualizados e podem impulsionar o setor médico da feira em um momento de crescimento de healthtechs pelo mundo. Quase 100 empresas se inscreveram para apresentar produtos relacionados à saúde e poderá ser possível ver esses dispositivos cada vez mais integrados com outros setores de tecnologia, como casa conectada, por exemplo.

Smarthome

Dispositivos de casa inteligente, inclusive, sempre são destaque na feira e não deve ser diferente nesta edição. O tema internet das coisas (IoT) vai continuar presente em todos os ambientes, com aparelhos que vão desde as funções de segurança e monitoramento até eletrodomésticos inteligentes e robôs que andam pela casa.

Esses companheiros são bastante explorados na feira e devem ganhar uma atenção especial para acompanhar lançamentos recentes de grandes empresas, como Samsung e Amazon. No ano passado, a companhia fundada por Jeff Bezos apresentou o Astro, um robozinho capaz de seguir o ‘dono’ pela casa e realizar tarefas por comando de voz — era basicamente uma caixa conectada com Alexa sobre rodas.

O fato de o bichinho tecnológico "ver" e "ouvir" tudo pela casa levantou discussões sobre privacidade. Enfrentar o problema pode ser um caminho para os itens levados para a CES neste ano. Dispostivos menos polêmicos, porém, como lixeiras portáteis e automáticas e outras ‘bugigangas’, certamente vão marcar presença nos estandes em Vegas.

TVs, um clássico

Um clássico da CES, as TVs também vão ter espaço para exibir novas configurações neste ano. Depois das telas curvas, dobráveis e transparentes, a aposta desta edição pode ser na resolução dos paineis, que devem incorporar o 8K de vez na qualidade de exibição — o número de lançamentos com a tecnologia deve ser maior neste ano.

Além disso, os aparelhos também podem apresentar algumas configurações específicas para games. Alguns rumores apontam, por exemplo, para TVs da Samsung com calibragem automática de imagem, cor e brilho, para uma experiência mais ‘fiel’ ao gráfico do jogo, semelhante ao ‘modo cinema’, que surgiu na CES de 2019.

A LG também pode apresentar novidades nas telas, de acordo com alguns sites americanos. Com tecnologia Oled, a empresa vai adicionar algoritmos de estabilização de pixels e trazer uma composição de deutério, um tipo de isótopo de hidrogênio, para aumentar o contraste de imagens na tela.

Ausência

Em meio a alta de casos de covid-19 pela variante Ômicron nos Estados Unidos, a CES 2022 viu uma baixa de expositores confirmados para o evento. A própria duração da feira, que era prevista até o dia 8 de janeiro, ficou mais curta, encerrando um dia antes do esperado.

Até o momento, General Motors, Alphabet (controladora do Google e da empresa de tecnologia automotiva autônoma Waymo), Meta, Twitter, Amazon, Microsoft, Lenovo, BMW, AMD, Intel e a operadora de telecomunicações AT&T cancelaram os planos de participação presencial.