David MacNew/AFP Consumer Electronic Show (CES) é a maior feira de tecnologia do mundo, planejada para ocorrer presencialmente em Las Vegas em janeiro de 2022

Em meio a alta de casos de covid-19 pela variante Ômicron nos Estados Unidos, a Consumer Electronics Show (CES) 2022, maior feira de tecnologia do mundo, vai fechar as portas mais cedo. A organização do evento afirmou nesta sexta-feira, 31, que a duração do evento será de três dias, encerrando em 7 de janeiro — um dia antes do previsto. A feira começa em 5 de janeiro para participantes na cidade de Las Vegas (EUA).

Além da preocupação com aglomeração e protocolos durante os eventos, a organização também tem visto uma baixa de expositores confirmados para a edição. De acordo com funcionários da CES, existem "fortes medidas de segurança em vigor", que incluem obrigatoriedade de vacinação completa, máscaras e disponibilidade de testagem para os participantes, ainda que não obrigatória para entrar no evento.

Até o momento, General Motors, Alphabet (controladora do Google e da empresa de tecnologia automotiva autônoma Waymo), Meta, Twitter, Amazon, Microsoft, Lenovo, BMW, AMD, Intel e a operadora de telecomunicações AT&T cancelaram os planos de participação presencial.

Empresas como Samsung, Sony, LG e Qualcomm ainda estão entre as confirmadas para a CES 2022.