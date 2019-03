Regis Duvignau/Reuters Twitter tem sido cenário de debate sobre período de governo militar no Brasil

A gravação da conversa em que o gabinete de Artur da Costa e Silva decidiu pelo Ato Institucional de número 5 é conhecida. Sabemos cada detalhe daquela reunião e, pelo menos uma frase, é inesquecível. “Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim e a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples”, disse o coronel da reserva e ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, a Costa e Silva. “Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência”. Com exceção talvez de Humberto Castelo Branco, nenhum dos homens que presidiu o Brasil no período militar negou sua condição de ditador. Mas quem participa do debate político via Twitter pode ficar na ilusão de que há um debate histórico sobre se o regime instaurado em 1964 era uma ditadura ou não.

Esta é a nova realidade no mundo pós-redes sociais. O número de temas passíveis de debate se ampliou. Debatemos, agora, se houve ditadura no Brasil. Se vacinas são mesmo saudáveis. Até se a Terra é realmente elipsoide.

Poucas pessoas vêm pensando de forma tão original a respeito deste universo quanto Clay Shirky, professor do Departamento de Jornalismo da Universidade de Nova York. Em 2008, ele pôs na rua um pequeno livro chamado “Lá Vem Todo Mundo”, editado no Brasil pela Zahar. Ali no meio, tem um achado. É quando recupera o trabalho de uma discípula do teórico pop Marshall McLuhan.

O nome dela era Elizabeth Eisenstein e, em sua carreira acadêmica, se especializou no estudo do mundo imediatamente após a invenção da imprensa de Gutenberg. É um período importante pois, de uma hora para a outra, houve uma explosão de acesso a informação. Como hoje ocorre com a internet. Repentinamente muito mais gente tinha como ler sobre assuntos os mais variados, havia muito mais livros circulando, muito mais gente alfabetizada.

No século 16, o resultado imediato não foi mais gente bem informada. O resultado foi que se ampliou a confusão. Quanto mais informação circula, maior a consciência do quão pouco se sabia antes, mais se questiona as instituições estabelecidas. Por um lado, menos se acredita nas fontes tradicionais. Por outro, ironicamente, mais há fé em histórias estapafúrdias. Foi um tempo em que muito se falou de sereias e monstros marinhos nas tavernas europeias.

De 2008 para cá, Shirky vem evoluindo sua opinião. Hoje, ele considera que parte do fenômeno, esta que batizamos Era da Pós-Verdade, é irreversível. Em essência, o que o digital fez foi colocar na Esfera Pública uma quantidade muito maior de pessoas.

Esfera Pública é aquela parcela da sociedade que participa do debate a respeito das coisas de interesse comum a todos. Política. No mundo após o Iluminismo, com a implantação das democracias, imperou na Esfera Pública uma série de critérios para orientar os debates. Fazia parte do combinado informal, por exemplo, que fatos científicos não seriam questionados. Havia um acordo a respeito de como organizar uma história sobre a qual todos envolvidos no debate poderiam concordar – também o método científico, aplicado às humanidades. E, com o passar do tempo, acordou-se que religião era questão íntima, não poderia se intrometer como critério no debate público.

Mas estes valores ancorados na ciência jamais foram unânimes na sociedade. E pessoas que antes não participavam da Esfera Pública, afirma Shirky, agora participam por conta das novas tecnologias. Isto quer dizer que democracias precisarão sobreviver a ambientes nos quais o consenso possível é muito menor. Não será fácil.