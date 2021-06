Google/New York Times O sistema operacional Android 11 do Google inclui os controles usuais do smartphone para coisas como personalizar seus ícones de configurações rápidas e voz do Google Assistant, bem como recursos como usuários convidados e o novo menu Power

Quando começamos a fuçar o Android 11, encontramos várias funções úteis. Aqui vão apenas algumas delas. Essas dicas devem funcionar nos modelos de telefone Google Pixel (não vendido no Brasil), mas tenha em mente que outros fabricantes de telefone frequentemente usam versões modificadas do Android, então, funções e menus podem variar.

Faça o Google esperar no seu lugar

Se você tiver escolhido o Google Assistente como ajudante virtual e usar a atual versão do aplicativo Google Phone para chamadas telefônicas, pode combiná-los usando a função Hold for Me (Esperar no meu lugar), para lidar com uma das necessidades mais irritantes da vida moderna: esperar para ser atendido em um serviço telefônico de atendimento ao cliente (é necessário pelo menos um Pixel 3 ou outro telefone compatível).

Para ativar o Hold for Me, abra o aplicativo "Phone" e selecione os três pontinhos para acessar as "Configurações". Selecione "Hold for Me" e aperte o botão para acionar a função.

Quando ligar para um número de chamadas gratuitas e for colocado na espera, pressione o botão na tela para ativar o Hold for Me. O Google Assistente assume a função de reconhecer uma voz humana e exibe um aviso de “Não desligue a chamada”. Quando o funcionário do serviço ao cliente atende, o Google Assistente muda a mensagem da tela para “Alguém está esperando para falar com você” e destaca o botão para retornar à chamada. O telefone captura o áudio e transcreve a chamada, e você tem a opção de compartilhar dados com o Google para ajudar a melhorar o recurso.

Configurar o modo convidado

Emprestar o telefone tem seus riscos — especialmente se você emprestar para alguém que, com a desculpa de assistir vídeos, fuce no seus e-mails e lista de contatos. Para ter paz — e manter seus arquivos pessoais seguros - você pode usar recurso de múltiplos perfis, que existe há bastante tempo no Android. Com a função, você consegue configurar contas de convidados ou de outros usuários para o seu telefone.

Abra o aplicativo “Configurações”, selecione Sistema e depois “Avançado” e “Vários Usuários”. Acione o botão para ligar e depois selecione “Adicionar Usuário”, para criar uma nova conta ou usar a conta do convidado. Você pode alternar entre as contas nesse menu ou arrastando dois dedos de cima para baixo na tela com para abrir as "Configurações Rápidas" e selecionar o ícone "Usuário".

Gravação da tela

Registros de tela são úteis para apresentações, demonstrações e correções de falhas. Após anos permitindo que aplicativos de outras empresas fizessem esse trabalho, o Android 11 passou a incluir o aplicativo Gravador de Tela.

Para usá-lo, arraste dois dedos de cima para baixo na tela para abrir as "Configurações Rápidas" e vá para a segunda página do menu. Pressione o ícone 'Gravação de Tela", acione os controles de áudio e toques na tela (se necessário) e acione o botão de ligar. Para parar de gravar, arraste o dedo de cima para baixo na tela e pressione a barra vermelha de notificação. A gravação ficará guardada na galeria de vídeos.

Use o botão liga/desliga

O painel das Configurações Rápidas é prático, mas o Android 11 tem outro esconderijo para as funções mais usadas: pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga do telefone até que o menu de energia apareça. Neste painel há atalhos para desligar ou reiniciar o aparelho, para acessar o Google Pay e efetuar pagamentos e para acionar dispositivos inteligentes de sua casa. Instale aplicativos como Power Menu Controls ou Tasker e você poderá adicionar outros sistemas de controle à tela.

Outro uso para o botão liga/desliga? Pressione duas vezes para acessar diretamente a câmera do celular para uma foto rápida.

Google/New York Times Se você não tem nenhum dispositivo de casa inteligente para adicionar ao menu de energia do Android 11, aplicativos de terceiros, como os controles do menu de energia, permitem que você adicione funções do sistema ao menu

Reúna os gatos

Desenvolvedores de software são conhecidos por esconder os chamados easter eggs em seus programas, e o Android há muito mantém essa tradição. O Android 11 resgata uma prenda antiga: um game oculto em que gatos digitais perambulam pelo seu telefone. Para jogar, abra a seção "Sobre o Telefone" nas Configurações e selecione “Versão do Android” algumas vezes. Quando um indicador de volume aparecer, aperte o botão para aumentar algumas vezes, até o número “11”, e um emoji de gato aparece na tela.

Em seguida, aperte o botão liga/desliga para chegar ao Power Menu. Selecione o menu Mais, com os três pontinhos, e selecione Adicionar Controles. Selecione “Ver Outros Apps”, na parte de baixo da tela, selecione “Cat Controls” e adicione o “water bubbler” (tigela da água), a "food bowl”(tigela da ração) e o “toy” (brinquedo) de gato ao seu Power Menu. Selecione esses controles e os gatos digitais começarão a aparecer nas suas notificações ou em bolhas flutuantes, prontos para ser batizados e guardados nos cercados de gatinhos na tela. Não é um game complexo, mas é uma maneira de passar o tempo até que a versão final do Android 12 seja lançada neste ano. /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL