Em 2017, porque não tentar um novo tipo de resolução de Ano Novo? Ao invés de perder peso, por que não mudar alguns hábitos pessoais para simplificar a tecnologia em sua vida.

Se você for como a maioria das pessoas, faz coisas com a tecnologia que poderiam ser ajustadas. Fortalecer a segurança das senhas, por um lado, seria um benefício enorme em uma época em que as invasões são generalizadas. Por outro lado, eliminar todo o lixo eletrônico que você acumulou ao longo dos anos ajudaria o meio-ambiente e a sua sanidade. E, quando estiver nessa atividade, comece a fazer a manutenção de seus aparelhos eletrônicos para garantir que funcionem perfeitamente este ano.

A seguir minhas principais recomendações de resoluções que tornariam a tecnologia menos frustrante no Ano Novo.

Cuide da higiene de suas senhas

Que cheiro é esse? É a falta de higiene com as suas senhas! Você provavelmente tem usado a mesma senha em diversos sites, seja para operações bancárias, compras, redes sociais ou e-mail.

Isso é compreensível: é difícil memorizar tantas. Mas em 2016, o Yahoo lembrou todo mundo que reutilizar senhas é uma ideia muito ruim, depois de revelar que 500 milhões de contas foram comprometidas em 2014, além de um bilhão que foram invadidas em 2013. Se a senha de sua conta do Yahoo fora a mesma que você utiliza em outros lugares, essas contas também estão vulneráveis.

Comece 2017 gastando algumas horas para criar senhas fortes e diferentes. Para facilitar o trabalho, utilize aplicativos como o LastPass ou o 1Password, que são aplicativos que permitem que você utilize uma senha mestra para acessar a lista de todas as outras que dão acesso a suas contas na internet. Além disso, esses aplicativos também geram senhas automáticas para você.

Em seguida, acrescente uma nova camada de proteção ao permitir a verificação em duas camadas sempre que o site oferecer essa opção. Assim, sempre que digitar sua senha, você recebe uma mensagem (geralmente de texto) com um código de acesso que precisa ser inserido antes de completar o processo.

Essas duas medidas simples ajudarão a protegê-lo das invasões inevitáveis que ocorrerão este ano.

Faça a manutenção dos seus aparelhos

Com o uso constante, nossos smartphones e computadores começam a ficar mais lentos e sua vida útil diminui, mas um pouquinho de manutenção pode fazer com que eles pareçam novinhos.

Primeiro, confira a condição das baterias. É possível conectar iPhones e iPads a um Mac e utilizar o aplicativo coconutBattery, que revela as estatísticas da bateria. No caso de aparelhos Android, é possível usar o aplicativo Battery, da MacroPinch. Se a bateria estiver nas últimas, é hora de encomendar uma nova ou de agendar um horário na autorizada para substituí-la.

Se os aparelhos estiverem lentos, liberar um pouco de memória também pode fazer uma diferença enorme. Comece retirando os aplicativos que você não usa mais. Em seguida, faça alguma coisa a respeito das fotos que você nunca olha: salve tudo na nuvem usando serviços como o Google Photos e depois delete tudo do aparelho, para começar o ano novo com muito mais espaço.

Aproveite também para mostrar algum amor pelo aspecto físico dos seus aparelhos. Limpe bem as telas com um pano úmido. Se você tem um computador desktop, abra a caixa e use ar comprimido para tirar a poeira acumulada.

Faça essa manutenção básica a cada seis meses e seus aparelhos irão funcionar com tranquilidade por muitos anos.

Não se esqueça da infraestrutura

Não hesitamos em comprar um novo smartphone a cada dois anos – mas aquele roteador Wi-Fi que fica esquecido em um canto da sala pode ser o produto mais importante para ser atualizado de tempos em tempos. Entre todas as dores de cabeça causadas pela tecnologia, nada incomoda mais que uma internet lenta e cheia de falhas na conexão.

Comece o ano novo avaliando a infraestrutura da sua internet. Caso seu roteador tenha mais de três anos, você provavelmente precisa de um novo,que seja compatível com os padrões de redes sem fio mais rápidos e inteligentes dos dias atuais. Se você usa o roteador fornecido pela provedora de internet, vale a pena comprar um segundo roteador mais poderoso.

O Wirecutter, site de recomendação de produtos eletrônicos que pertence ao New York Times (em inglês), recomenda o Archer C7 da TP-Link como o melhor roteador para a maioria das pessoas. (Se você possui menos conhecimento técnico, eu recomendo o sistema de Wi-Fi da Eero, que oferece um aplicativo para smartphones que ajuda no passo a passo da instalação e configuração do sistema).

Não desperdice tanto

Aparelhos eletrônicos e cabos de energia que não são usados ocupam um espaço enorme nas gavetas e nos sótãos. Todo esse lixo eletrônico seria mais útil se fosse vendido ou doado a alguém que precisa, ou se fosse reciclado para obter novamente seus metais preciosos.

Ao fazer a limpeza de começo de ano, livre-se também do lixo eletrônico em sua vida. Empresas como a Amazon e a Gazelle oferecem serviços de troca sem dor de cabeça para quem deseja vender seus eletrônicos usados. Basta colocar o tipo de aparelho que você deseja trocar, como um iPhone ou um Samsung Galaxy usado e o site faz uma estimativa do valor em dinheiro ou em créditos da loja da Amazon que você pode receber em troca do aparelho. Em seguida, basta embalar seus aparelhos antiquados, colocar as informações de envio, deixá-los no centro de distribuição mais próximo e esperar o dinheiro entrar na sua conta.

Entretanto, nem todo lixo eletrônico tem compradores em potencial. Felizmente, as lojas da Best Buy reciclam seus aparelhos eletrônicos gratuitamente. Basta colocar tudo em uma sacola e deixar no balcão de atendimento ao consumidor da loja, que se responsabiliza por todo o resto.

Seja um comprador mais esperto

Para fazer bons negócios com aparelhos eletrônicos, pesquise quais são os modelos com maior qualidade e durabilidade e compre apenas quando o preço sofrer uma queda significativa. Essa técnica pode ser usada quando você compra praticamente qualquer coisa pela internet, mas especialmente no caso de produtos eletrônicos que perdem valor de mercado à medida que ficam mais velhos.

Ferramentas on-line como o Camel Camel Camel e o Keepa permitem acompanhar com facilidade os preços na Amazon.com. Nos sites, basta procurar o nome do item, e eles exibirão um histórico de preços. A partir de então, é possível criar alertas que são enviados por e-mail sempre que o preço chegue ao nível desejado.

Ao longo do ano, os preços podem cair tanto quanto, ou até mais, nas promoções de fim de ano. Só é preciso estar alerta a essas flutuações.

Outra forma de poupar dinheiro é comprar produtos usados sempre que possível. Fique ligado nas promoções de produtos usados ou reformados na fábrica de marcas como Apple, GameStop, Amazon e Gazelle. Antes de comprar um item usado, preste atenção em sua condição: com frequência, produtos vendidos como usados mal foram tocados antes de serem devolvidos pelo cliente, ou foram reformados diretamente pela empresa e estão como novos.