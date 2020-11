Reuters Belém (PA), Brasília (DF), Campinas (SP), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Santo André (SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP) e São Luís (MA) receberão a cobertura 5G

A Claro anunciou nesta quarta-feira, 4, a ampliação de cobertura 5G para mais 12 cidades do país, depois de lançar o serviço mais cedo neste ano em São Paulo e no Rio de Janeiro, informou a companhia.

A operadora afirma que está usando tecnologia de compartilhamento de frequências (DSS), que aproveita o espectro atual já alocado para a empresa, para prover o acesso 5G. O método é desenvolvido pela Ericsson e permitirá à tele ligar o 5G nas frequências (espécies de "rodovias" por onde trafegam os sinais) já usadas para 4G, 3G e 2G. A mesma estratégia foi adotada recentemente por operadoras que quiseram antecipar a cobertura em países como EUA, Alemanha e Suíça, por exemplo.

A rede, no entanto, não vai desfrutar de outras vantagens do 5G, como a baixa latência (espécie de tempo de reação entre um pacote de dados ser enviado para a rede e retornar ao dispositivo). É um dos fatores mais importantes para a tecnologia, que pode garantir, por exemplo, a segurança de carros sem motorista nas ruas.

As cidades para onde o serviço será ampliado são Belém (PA), Brasília (DF), Campinas (SP), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Santo André (SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP) e São Luís (MA), afirmou a Claro em comunicado à imprensa.

“Para o usuário, a rede 5G DSS permite a entrega imediata de uma experiência equivalente à da fibra óptica, com conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional, com velocidade de até 400 Mbps”, afirmou a operadora.