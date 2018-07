Nilton Fukuda|Estadão Claro vai trazer tecnologia de internet chamada de 4,5G para 11 cidades do País.

A Claro passará a oferecer a cobertura de internet móvel por meio da tecnologia 4,5G em 11 cidades até o fim do ano, conforme anunciado nesta segunda-feira, 2, pela companhia. A expansão dessa tecnologia, que já está disponível em Brasília, chegará às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Salvador, São Luís e Campinas (SP) ainda em 2017.

O 4,5G tem velocidade média de navegação até dez vezes maior do que o 4G convencional. Isso é possível, entre outros favores, pela agregação das diferentes frequências disponíveis para o tráfego de dados. Até o começo do ano, as operadoras dispunham apenas das faixas de 2.600 MHz e 1.800 MHz. Desde o primeiro semestre, entretanto, a faixa de 700 MHz começou a ser liberada pelo governo federal para as teles, após o desligamento gradual da televisão analógica, que ocupava essa faixa.

Com essa iniciativa, a Claro busca melhorar a qualidade da sua rede, aumentando a sua atratividade no mercado. "Esperamos que o crescimento da economia vai contribuir com o crescimento do segmento móvel. Esperamos ganhar mercado novo, além de ganhar mercado de concorrentes", comentou pela manhã o presidente da Claro, Paulo Cesar Teixeira, em entrevista à imprensa. A operadora tem hoje 60 milhões de clientes, considerando usuários 3G e 4G.

Teixeira disse que a expansão das redes não será revertida em aumento nos preços de pacotes de dados e admitiu que o momento é de maior competição no mercado de telecomunicações. Neste ano, a Claro passou a oferecer, por exemplo, chamadas de voz ilimitadas para outras operadoras em seus pacotes. Além disso, há crescimento das franquias de dados nos pacotes, sem aumento de preço nas mesmas proporções, iniciativa vista também em outras operadoras.

"Passamos a atuar de maneira mais incisiva. Isso machuca a concorrência", disse o presidente da Claro. "Ha um momento de intensa competição sim. Mas não há destruição de valor", ponderou, citando que não há quedas de preços para atração de usuários.

O avanço das redes de 4,5G deve estimular o mercado de aparelhos capazes de oferecer o tráfego de dados dentro dessa tecnologia. Atualmente, ainda há poucos modelos de smartphones com essa funcionalidade, a preços que podem chegar a R$ 3 mil ou R$ 4 mil no mercado. Nas lojas da Claro, ha três modelos disponíveis, sendo dois da Samsung e um da Motorola. "Essa cobertura (11 cidades) é uma grande rede 4,5G. Poucos países do mundo tem isso hoje", afirmou Texeira, que cobrou a indústria para que traga ao Brasil seus dispositivos mais modernos.

A Claro anunciou também que vai modernizar neste ano um total de 7 mil sites, além de instalar 2 mil novos - montante que equivale a cerca de metade dessa base de equipamentos. Os sites são estações fixas de telecomunicações, que ajudam a distribuir os sinais de telefonia e dados. Com a melhora da infraestrutura, a companhia espera a velocidade e a qualidade das conexões. "Essa é, talvez, a maior modernização de sites em andamento no mundo hoje. É um número relevante em qualquer mercado", comparou Texeira. A companhia não revelou os valores dos investimentos.