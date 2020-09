Ministério das Cidades/Reprodução Carteira eletrônica tem a mesma validade do documento impresso, que continua sendo emitido normalmente. No aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ainda é possível baixar a CRLV Digital.

Com a digitalização, a tendência é que cada vez mais os documentos pessoais ganhem versões virtuais oficiais. Foi o que aconteceu com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que, em 2018, ganhou um aplicativo para que os motoristas não precisassem sair de casa com a versão física na hora de dirigir. Alguns Estados começaram a oferecer o serviço já em 2017.

Desde o seu lançamento, porém, o aplicativo da CNH Digital teve várias atualizações, trouxe novidades e simplificou, em alguns aspectos, a forma de se obter essa versão pelo celular, principalmente ao adicionar a funcionalidade de identificação por reconhecimento facial.

O aplicativo da CNH Digital é integrado ao portal Gov.br, o sistema eletrônico do governo federal. Para fazer sua Carteira Digital de Trânsito, é necessário ter a versão mais nova da CNH física. Todas as carteiras emitidas a partir de maio de 2017 contam com um QR Code na parte interna do documento. Caso a sua CNH não tenha o QR Code, você deve pedir uma segunda via.

Passo a passo: como tirar a CNH Digital pelo celular

Baixe o aplicativo “ Carteira Digital de Trânsito ”, fornecida pelo Governo Federal, disponível tanto para Android quanto para iOS.

”, fornecida pelo Governo Federal, disponível tanto para Android quanto para iOS. Ao entrar no aplicativo, faça login com a sua conta do portal Gov.br , o sistema do Governo Federal. Se não ainda não tiver uma conta, você pode se cadastrar pelo próprio aplicativo.

, o sistema do Governo Federal. Se não ainda não tiver uma conta, você pode se cadastrar pelo próprio aplicativo. Em seguida, você verá a tela inicial do aplicativo da CNH Digital . Clique em “ Habilitação ” e em seguida toque em “ Toque para baixar sua CNH ”.

. Clique em “ ” e em seguida toque em “ ”. Há três maneiras de validar a sua CNH Digital. Para validar pelo aplicativo, toque no botão azul “ Validar utilizando o celular ” e conceda permissão para o app usar a sua câmera.

” e conceda permissão para o app usar a sua câmera. Pegue a sua carteira de habilitação física, retire-a da proteção de plástico e abra-a para ver o QR Code na parte interna . Clique em “ Vamos começar? ” e aponte a câmera para o código de forma a encaixá-lo no quadrado na tela.

. Clique em “ ” e aponte a câmera para o código de forma a encaixá-lo no quadrado na tela. Com a confirmação, o aplicativo vai pedir para realizar uma validação biométrica por meio de reconhecimento facial . Para isso, toque em “ Avançar ”, encaixe seu rosto no formato indicado na tela e siga as instruções. Caso o reconhecimento falhe, você ainda terá mais nove chances para tentar novamente.

por meio de . Para isso, toque em “ ”, encaixe seu rosto no formato indicado na tela e siga as instruções. Caso o reconhecimento falhe, você ainda para tentar novamente. Com o reconhecimento realizado com sucesso, insira o CEP informado no momento da emissão da sua carteira , assim como o seu número de celular com DDD . Em seguida, toque em “ Concluir ”.

, assim como o seu . Em seguida, toque em “ ”. Para encerrar o processo, insira uma senha de quatro dígitos . Essa senha será solicitada toda vez que você precisar abrir o documento digital. Caso o seu celular tenha reconhecimento de digital , você poderá usar o leitor biométrico em vez da senha.

. Essa senha será solicitada toda vez que você precisar abrir o documento digital. Caso o seu celular tenha , você poderá usar o em vez da senha. Ao final do processo, a sua Carteira Digital de Trânsito será exibida na tela.

Reprodução/Carteira Digital de Trânsito Passo 1: abra o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito e entre com a sua conta do portal Gov.br. Se não tiver, pode fazer o cadastro pelo próprio aplicativo. Toque em "Autorizar" para permitir que o portal acesse dados necessários para utilizar a CNH Digital.

Reprodução/Carteira Digital de Trânsito Passo 2: Para baixar sua CNH Digital, toque em "Habilitação", clique em "Toque para baixar sua CNH" e selecione a opção "Validar usando o celular".

Reprodução/Carteira Digital de Trânsito Passo 3: Para validar e solicitar a CNH Digital pelo aplicativo no celular, é preciso realizar prova de vida com reconhecimento facial. Toque em "Conceder" para autorizar o aplicativo a usar a câmera. Em seguida, pegue sua Carteira de Habilitação física, abra-a e toque em "Vamos começar?" no aplicativo para ler o QR Code na parte interna do documento. A seguir, siga as instruções do aplicativo para realizar o reconhecimento facial.

Reprodução/Carteira Digital de Trânsito Passo 4: Após o reconhecimento facial, insira o seu CEP da época da emissão da CNH física e o seu celular com número de DDD. Por fim, crie uma senha de quatro dígitos para poder acessar o documento virtual. Caso o seu aparelho tenha leitor de digital, você pode permitir que o documento seja liberado com a sua digital.

No aplicativo da Carteira Digital de Habilitação também é possível solicitar a sua CNH Digital se você tiver um certificado digital, ou seja, um e-CPF. O certificado digital é outra forma bastante segura de comprovar sua identidade. Para isso, basta tocar na opção e seguir as instruções.

Outras funções do aplicativo da CNH Digital

Na página inicial do app, também é possível acessar outros serviços. Na aba “Veículos”, você pode visualizar todos os veículos registrados em seu nome. Lá você poderá baixar também o seu CRLV Digital (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos). Basta informar o número de Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e o Número de segurança do CRV (Certificado de Registro de Veículo). Também é possível imprimir a versão física do documento em casa. A autenticidade é garantida por meio de um QR Code.

Reprodução/Carteira Digital de Trânsito Para visualizar as suas infrações de trânsito, se houver, toque na aba "Infrações" e escolha por qual modo quer procurar a sua multa, se por veículo ou por condutor.

No aplicativo da CNH Digital você pode encontrar também as suas infrações de trânsito, se houver alguma. Ao tocar na aba “Infrações”, você pode escolher se prefere ver as infrações por condutor ou por veículo. Ao tocar na opção desejada, basta entrar na infração que deseja consultar para ver mais detalhes.

Por fim, você também pode encontrar campanhas de educação no trânsito divulgadas pelo governo federal, como materiais contra dirigir alcoolizado.