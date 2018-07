Cathal McNaughton/Reuters Steve Wozniak, co-fundador da Apple, está de volta à Campus Party Brasil

O cofundador da Apple, Steve Wozniak, cancelou sua participação na Campus Party Brasil 2018, um dos principais eventos de tecnologia e cultura digital da América Latina. O evento acontece no Pavilhão de Exposições do Anhembi até o próximo domingo, 4. Principal palestrante do evento na edição deste ano, ele faria sua apresentação na noite desta sexta-feira, 2, às 20h. A informação foi confirmada ao Estado pela equipe de Woz por e-mail.

"Infelizmente, Woz não participará da Campus Party por conta de circunstâncias inesperadas", escreveu a equipe de Woz, no e-mail.

Esta seria a segunda vez que Wozniak participaria do evento no País – a primeira foi em 2011. Junto a Steve Jobs, ele fundou a Apple em 1976 e foi o criador do Apple I, primeiro produto da empresa.

Procurada pelo Estado, a assessoria de imprensa da Campus Party confirmou a informação e disse que Woz "não conseguiu embarcar para o Brasil a tempo de sua palestra no evento por conta de problemas de saúde". "Estimamos que Steve se restabeleça rapidamente e possa em breve estar presente em uma nova edição do evento", afirma a organização do evento, em comunicado.