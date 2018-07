Divulgação

Um grupo de ex-especialistas em tecnologia do Skype, apoiado pelo cofundador da plataforma de mensagens Janus Friis, lançou um serviço que promete encriptação de todas as conversas. A empresa Wire informou nesta quinta-feira, 10, que está adicionando ao seu aplicativo homônimo o recurso de chamada por vídeo. Assim como as demais formas de se comunicar pelo aplicativo, por mensagens de texto ou voz, os vídeos também serão criptografados.

Rivais como Messenger e WhatsApp, do Facebook, além de Telegram, Threema e Signal oferecem criptografia apenas sobre parte do caminho que a mensagem percorre ou sobre um conjunto limitado de serviços, afirmou a empresa.

A Wire, que é baseada na Suíça e afirma armazenar comunicações dos usuários em seus próprios computadores, oferece proteções de privacidade sempre ativas, mesmo quando os usuários utilizam múltiplos aparelhos, como celular e computadores. O aplicativo é baseado em técnicas de criptografia padrão e de código aberto, que permitem a especialistas externos em segurança avaliarem diretamente o nível de proteção oferecido.

A Wire recebe apoio financeiro da Iconical, um grupo de designers, engenheiros e executivos que atua como alternativa a investidores tradicionais de empreendimentos de risco. A startup que tem 50 funcionários, principalmente engenheiros, está ingressando no debate político global sobre criptografia, refletido no confronto da Apple contra o governo norte-americano.

“Tudo é criptografado do começo ao fim. Isso significa chamadas de voz para vídeo, textos, fotos, gráficos, todo o conteúdo que você puder mandar”, disse Janus Friis, que investe na Wire como parte da Iconical e é presidente-executivo do conselho da Wire.

