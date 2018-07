REPRODUÇÃO

Quando o assunto é comida, a internet vai à loucura. Um dos fundadores do YouTube, Steve Chen, percebeu isto e resolveu criar o Nom, uma plataforma de streaming de vídeos ao vivo voltado para receitas e refeições. Anunciado nesta quinta-feira, 10, o serviço permite que qualquer pessoa se cadastre e transmita vídeos relacionados ao tema a partir de seu computador ou celular.

Leia também:

No YouTube, a era das celebridades mirins

Dentro da plataforma ainda é possível interagir com os usuários que transmitem vídeos na plataforma, por meio de chat dentro do streaming, além de poder enviar reações. “Nom é um lugar para amantes de comida”, disse o co-fundador e CTO da Nom, Steve Chen. Por meio do site é possível assistir experiência gastronômicas de todas as partes o mundo, de receitas caseiras até pratos preparados por profissionais da cozinha.

“Nós trabalhamos com um grupo incrível de chefs, criadores e produtores para construir uma rede com a qual eles alcancem uma audiência ao vivo. Agora, qualquer equipe criativa pode produzir seu próprio programa”, afirmou o executivo, por meio de nota. O serviço também permitirá que usuários façam upload de vídeos, gifs e imagens.

Além de ficar disponível em versão web, o Nom está disponível para download nos aparelhos com sistema operacional iOS.