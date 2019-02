FELIPE RAU/ESTADAO A 12ª edição da Campus Party espera receber mais de 130 mil visitantes

Usando uma camiseta de Hogwarts – a escola de magia do bruxo Harry Potter –, o jovem Marcelo Almeida, de 14 anos, veio a São Paulo para realizar uma missão. "Meu sonho é aprender a programar", diz o garoto, possivelmente um dos mais jovens participantes da 12ª edição da Campus Party Brasil, evento de tecnologia que abriu suas portas nesta terça-feira, 12, no Expo Center Norte, em São Paulo. Ele veio de Montes Claros (MG), junto com o amigo Guilherme Vieira, de 15 anos, até a feira para aprender mais sobre o assunto.

Almeida não está só: ao todo, 12 mil pessoas pagaram por um ingresso da Campus Party e 8 mil acamparão por lá até o próximo domingo – antes das 8h30 de terça-feira, boa parte das barracas já estavam ocupadas, mesmo com o início oficial do evento marcado apenas para as 19 horas.

Assimilar novos conhecimentos é um dos principais motivos que atraem visitantes à Campus Party. É o caso de Kevin Bispo, de 20 anos: dono de uma assistência técnica em São José dos Quatro Marcos (MS), ele veio até a feira para aprender mais sobre empreendedorismo. Já Helvécio Rocha, de Curvelo (MG), que trabalha no setor bancário, decidiu comparecer à Campus para ver palestras sobre blockchain, tecnologia que possibilita transações com criptomoedas e que é vista com potencial para revolucionar o mundo financeiro. Apesar de seu foco específico, Rocha está animado também para ver o cartunista Mauricio de Sousa, que falará aos campuseiros no sábado.

Com 34 anos, Rocha está um bocado acima da média de idade dos frequentadores da Campus, cujo público é formado essencialmente por universitários – algo que pode ser sentido na CampusB, espécie de programação extraoficial da feira. O "lado B" da Campus começou ontem, antes mesmo da cerimônia oficial de abertura da feira: em caráter de improviso, muitos jovens comemoraram o início do evento na porta da Expo Center Norte, ao som de muito funk e pagode.

Há também os campuseiros que procuram aproveitar o evento de forma mais séria. "Não sou tão jovem, e a maioria aqui é, então não me encaixo muito bem nesse perfil que vem para a feira se divertir", disse Vitor Mattos, 35, em entrevista ao Estado, enquanto entregava seu cartão de visitas à reportagem. "Vou palestrar também este ano, sou fundador de uma empresa de desenvolvimento de software e vou falar da importância da cultura de automatização de testes para eficiência de projetos", disse. "Procuro também a Campus Party para fazer networking."

Sem fio. Em 2019, os campuseiros têm ainda outro motivo para comemorar: é a primeira vez que a feira terá redes de Wi-Fi abertas ao público, com capacidade para 25 mil dispositivos conectados simultaneamente. Em anos anteriores, a despeito de oferecer ao público conexões velozes de internet, a Campus não tinha redes sem fio – o que deixava muitos campuseiros sem usar o celular pela semana toda. Havia até quem levasse roteador para a feira e comercializar o acesso ao Wi-Fi.

Foi uma das novidades mais comentadas da coletiva de imprensa realizada na manhã de ontem. “Será uma edição muito especial, estamos trabalhando há meses para fazê-la acontecer" disse Tonico Novaes, diretor-geral do evento. Para ele, "o Brasil tem a maior e a melhor Campus Party do mundo" – vale lembrar que a feira nasceu nos anos 1990, na Espanha.

Até domingo, a feira terá mais de mil horas de conteúdo disponíveis no evento, entre palestras, apresentações e workshops de tecnologias como inteligência artificial, impressão 3D e Internet das Coisas. Há ainda uma área externa, aberta ao público em geral, a Open Campus: nela, a feira espera mais de 130 mil visitantes, que poderão conhecer startups, testar simuladores de realidade virtual e videogames e acompanhar uma orquestra que toca trilhas de jogos eletrônicos.

