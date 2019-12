Gabriela Biló/Estadão CGI é a entidade responsável pela governança da internet no Brasil

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) anunciou nesta quarta-feira, 11, o início de seu próximo processo eleitoral. O pleito vai eleger os onze representantes da Sociedade Civil no conselho diretor da entidade, com mandatos com duração de três anos (2020-2023).

A partir desta quarta-feira, 11, as entidades que pretendem participar da votação devem enviar sua documentação para o comitê. Uma vez aprovadas, elas poderão ajudar a escolher 11 dos 21 membros do conselho diretor. São quatro representantes do setor empresarial, quatro do terceiro setor e três ligados à comunidade científica e tecnológica.

Completam as outras 10 cadeiras nove representantes do governo, que são trocados à medida que mudanças acontecem em Brasília, e um representante de notório saber em assuntos de internet – sendo este último Demi Getschko, colunista do Estado. Segundo calendário divulgado pelo CGI, a votação deve acontecer em maio de 2020 e a divulgação dos resultados, entre o final daquele mês e o início de junho.

Criado em 31 de maio de 1995, o CGI.br tem entre seus objetivos, promover a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços de Internet no Brasil, coordenar a atribuição de endereços internet (IPs) e realizar o registro de nomes de domínios sob o ccTLD “.br”, estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e o desenvolvimento da Internet no Brasil, além de coletar, organizar e divulgar pesquisas sobre a rede no País.