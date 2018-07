Na semana passada, o Facebook anunciou que iria alterar seus algoritmos que selecionam o que aparece no feed de notícias para dar prioridade para conteúdos postados por amigos e familiares. Na prática, isso significa que as pessoas vão ver menos publicações feitas por veículos de comunicação, como o Estadão, em seu feed de notícias na rede social.

Nem todos os usuários ficaram satisfeitos com as novas mudanças, por isso a equipe do Link preparou um passo a passo para aqueles que não querem deixar de acompanhar conteúdo informativo na sua linha do tempo:

Acessa a página do Facebook do Estadão no Facebook. Em primeiro lugar, é necessário curtir a página, para receber as atualizações em seu feed de notícias.

Se você estiver visitando a página a partir de um computador, basta passar o mouse sobre a seta ao lado do botão "Curtir" para que um menu apareça. Já no smartphone, é preciso tocar no botão "Seguindo". Ao escolher a opção "Ver primeiro", você não irá perder nada que a página do Estadão compartilha na rede social.

Ainda é possível receber notificações sempre que o Estadão compartilhar algum tipo específico de conteúdo. Para isso, é preciso clicar no ícone de lápis, à direita da seção "No seu feed de notícias". Ao optar, você poderá receber até cinco notificações por dia quando a página publicar vídeos, links, fotos, eventos ou transmisões ao vivo.

O mesmo procedimento vale para outras páginas como a do Link no Facebook.