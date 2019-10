Divulgação/Google Dono do domínio “.new”, Google permite atalhos na barra de busca para a criação de documentos desde outubro de 2018

Dono do domínio “.new” (novo, em inglês), o Google permite usar a barra de endereços do navegador para a criação de documentos do G Suite desde outubro de 2018. Por meio do recurso, é possível criar documentos, planilhas, notas, entre outros arquivos. Esse rol de possibilidades cresceu um pouco mais: o Google estendeu nesta sexta, 25, o atalho para Google Agenda, facilitando a criação de novos eventos e reuniões.

Para isso, basta digitar as entradas “cal.new” ou “meeting.new” no buscador e apertar Enter, o que é o suficiente para que seja aberta uma nova página em branco no Google Agenda. O comando segue a mesma lógica do conjunto de atalhos de domínio “.new” anunciados no final do ano passado. O recurso funciona a partir de qualquer navegador e tem como objetivo cortar o tempo necessário para que o usuário crie documentos nos aplicativos de produtividade da empresa.

Anteriormente, era necessário abrir o Google Drive e fazer uma navegação pelo menu até a criação do arquivo. Com a novidade, passou a ser possível digitar algum dos atalhos disponíveis para, em seguida, inserir “.new”. Para criar um documento de texto no Docs, por exemplo, basta escrever “doc.new”, “docs.new” ou “document.new”.

Já para criar uma tabela os atalhos são “sheet.new”, “sheets.new” e “spreedshets.new”. As apresentações, por sua vez, requerem os comandos “slide.new”, “slides.new” ou “presentation.new”. Formulários podem ser criados por ‘form.new” e “forms.new”, enquanto sites têm como atalhos “site.new”, “sites.new” e “website.new”.

Até o momento, o Google lançou os atalhos apenas em inglês. Não é possível utilizar, por exemplo, comandos como “doc.novo” para abrir um novo documento. Além disso, um outro ponto importante é que, para que os atalhos funcionem, é primordial estar conectado à internet e já estar logado na conta do Gmail.