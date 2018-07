Divulgação Feed de notícias do Facebook foi criado em 2006 e enfrentou ira dos usuários

Todos os dias, boa parte dos 1,7 bilhão de usuários do Facebook, a rede social mais popular do mundo, acessa o site e navega no feed de notícias. É nessa página que as pessoas podem acompanhar as novidades sobre seus amigos, como postagens, vídeos, fotos e notícias compartilhadas por eles. Ali, também, é o espaço para ver informações novas sobre páginas de fãs, seja de uma empresa ou de um artista. Apesar de estar em contato frequente com essa página, poucas pessoas entendem a tecnologia por trás dela.

A primeira versão do feed de notícias foi lançada em setembro de 2006. Segundo a rede social, a equipe percebeu que as pessoas estavam acessando os perfis dos amigos, um a um, para saber das novidades publicadas por eles. A partir de então, a empresa resolveu desenvolver uma forma automatizada para reunir as publicações mais relevantes para cada usuário. Embora a mudança radical tenha enfrentado a ira dos usuários no início, o modelo acabou se mostrando eficiente para engajar usuários e se tornou um padrão de mercado.

O vice-presidente de gerenciamento de produto do Facebook para o feed de notícias, John Hegeman, explicou um pouco da “mágica” por trás da principal página da rede social. Ele assumiu a equipe em maio deste ano e, a partir de pesquisas com dezenas de milhares de pessoas, é o responsável por calibrar o algoritmo que seleciona o que cada usuário da rede social vê. Em média, uma pessoa poderia ver cerca de 2 mil novidades em seu feed de notícias por dia. O uso do algoritmo, porém, faz esse número cair para 200. Acompanhe, abaixo, as perguntas às dúvidas mais comuns respondidas com base na entrevista com o executivo e na apuração do Estado:

Como funciona o feed de notícias do Facebook?

O Facebook adota um algoritmo -- programa que executa uma sequência de instruções para executar uma tarefa -- que é responsável por selecionar quais as novidades mais relevantes para cada usuário da rede social. Esse algoritmo acessa todas as informações compartilhadas por pessoas ou páginas conectadas a um usuário e cria um ranking de relevância. Só as histórias mais importantes serão exibidas no feed de notícias. Isso faz com que cada usuário tenha um feed de notícias totalmente personalizado.

O que algoritmo do Facebook leva em conta para compor o feed de notícias?

São diversas as variáveis consideradas pela rede social para decidir quais novidades ela mostrará aos usuários. Entre elas, o algoritmo considera o relacionamento da pessoa que acessa o feed com a que postou determinado conteúdo. Isso significa que é mais provável que a pessoa veja postagens sobre pessoas com quem tem vínculo mais forte, seja pessoal ou virtual. O tipo de postagem (publicação de vídeo, fato cotidiano ou texto) e a forma como o usuário interagiu no passado com postagens parecidas também influenciam o resultado. A relevância também é resultado de outros fatores, como quando a postagem foi publicada e quantos usuários estão interagindo com ela naquele momento.

Como as pessoas podem influenciar o que veem no feed de notícias?

O Facebook mantém uma área de preferências do feed de notícias. Por meio dela, o usuário pode “interferir” no funcionamento do algoritmo. Ao acessar essa área -- que fica ao lado do botão de acesso às configurações no menu do canto superior direito -- o usuário pode: escolher de quais pessoas ele quer receber notícias primeiro; deixar de seguir pessoas para para de ver as publicações delas (embora elas não deixem de ver as suas); voltar a seguir pessoas; buscar páginas que estejam relacionadas aos seus interesses ou ocultar aplicativos.

É possível dar dicas para o algoritmo sobre o que você gosta ou nao de ver na rede social ao selecionar opções como “Ocultar publicação” em uma postagem determinada. Essa opção fica no menu do lado superior esquerdo de cada conteúdo do feed de notícias.

Segundo Hegeman, a rede social também segue alguns valores ao determinar o conteúdo que deve aparecer no feed de notícias de cada usuário. “O Facebook foi criado para conectar amigos e família e esse continua sendo nosso foco”, diz o executivo. Por conta disso, as postagens de amigos ou pessoas que foram sinalizadas como parte da família do usuário têm maior peso e aparecem com maior frequência na rede social.

O Facebook também afirma que o feed de notícias precisa informar e entreter. Na prática, isso significa que o algoritmo da rede social vai mostrar notícias, mas também vídeos engraçados e memes.

Como vai ser o futuro do feed de notícias?

O Facebook tem apostado em novas tecnologias para enriquecer os conteúdos compartilhados pelos usuários na rede social. “Vamos tornar o feed de notícias cada vez mais imersivo, com a introdução de novos formatos”, diz Hegeman. “O que ouvimos dos usuários é que essas tecnologias tornam a experiência de se conectar aos amigos mais rica.”

Em junho, a rede social passou a permitir que os usuários possam publicar fotos em 360 graus, utilizando o recurso de panorama da câmera. O recurso oferece uma forma mais imersiva para ver fotos e vídeos dos amigos compartilhadas na rede social, mas ainda não é um recurso tão popular entre os usuários.

Nos próximos anos, novos recursos de realidade virtual devem ser incorporados à rede social: em março deste ano, a startup Oculus – adquirida pelo Facebook por US$ 2 bilhões em 2014 – começou a entregar as primeiras unidades do óculos de realidade virtual Rift. É possível que, no futuro, os usuários da rede social compartilhem também experiências virtuais com os amigos.