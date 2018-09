Os algoritmos usam variáveis e um processo para alcançar um objetivo. É como quando uma pessoa quer fazer um bolo e leva em conta a receita e as experiências que já teve ao preparar o doce. Só que, no processo digital, as decisões são tomadas de forma automática, por meio de software.

As variáveis são os endereços de dados salvos na memória do computador e usados na realização de cálculos pelos algoritmos. Funciona como os ingredientes da receita.

O programa é a representação do algoritmo, ou seja, um texto escrito em um linguagem de programação. Funciona como o texto da receita.

O processo é a execução de um programa, ou seja, o modo de preparo da receita.

Entenda, no gráfico abaixo, um exemplo simples que mostra o funcionamento de um algoritmo: