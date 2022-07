Dado Ruvic/Reuters- 12/4/2020 WhatsApp permite que usuários migrem histórico de conversas ao trocar de Android para iPhone e vice-versa

Agora é possível migrar o histórico de mensagens do WhatsApp de um aparelho Android para iPhone, conforme anunciado pelo presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, no último 14 de junho. O recurso era antecipado por usuários, que encontravam dificuldades em transferir informações essenciais ao trocar o sistema operacional do celular.

O recurso permite apenas a transferência de mensagens pessoais, o que inclui fotos, vídeos e áudios. Mas ainda não é possível migrar o histórico de chamadas nem mensagens de pagamentos. Inicialmente disponível somente em versão de testes, a novidade já pode ser utilizada por todos os usuários.

No entanto, o WhatsApp exige alguns requisitos mínimos para realizar a migração completa com segurança: os dois aparelhos devem ter o mesmo número de telefone, atualizações recentes do sistema (Android 5 ou posterior; e iOS 15.5 ou posterior) e conexão à mesma rede Wi-Fi.

Nos últimos meses, a migração inversa (de um iPhone para um Android) já havia sido disponibilizada pela Meta.

Abaixo, aprenda a transferir o histórico do WhatsApp do seu Android para o iPhone.

Transferir histórico do WhatsApp do Android para o iPhone

Siga o passo-a-passo abaixo:

- Instale o app Migrar para iOS no Android e siga as instruções;

- Um código será exibido no iPhone. Quando solicitado, insira esse código no aparelho Android;

- Toque para continuar e siga as instruções exibidas na tela;

- Na tela Transferir dados, selecione WhatsApp;

- Toque em INICIAR no aparelho Android e aguarde enquanto o WhatsApp prepara os dados que serão transferidos. Quando os dados estiverem prontos, sua conta do WhatsApp será desconectada do aparelho Android;

- Toque em AVANÇAR para voltar para o app Migrar para iOS;

- Toque em CONTINUAR para transferir os dados do aparelho Android para o iPhone e aguarde até que o app Migrar para iOS confirme que a transferência foi concluída;

- Em seguida, instale a versão mais recente do WhatsApp disponível na App Store, da Apple;

- Abra o WhatsApp e acesse sua conta usando o mesmo número de telefone já utilizado no aparelho Android;

- Toque em Iniciar e aguarde a conclusão do processo;

- Quando você terminar de configurar seu iPhone, suas conversas já estarão disponíveis no WhatsApp.