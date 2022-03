Investnews Empresas impõe meidadas no combate contra Russia

Após os ataques contra a Ucrânia feitos pela Rússia, o mundo passou a impor sanções econômicas contra o país comandado por Vladimir Putin, forçando um isolamento enquanto a invasão continua.

O mundo da tecnologia não reagiu de forma diferente. Empresas como Apple, Facebook, Google, Microsoft e Twitter também passaram a retaliar os ataques. Da suspensão da venda de eletrônicos até o bloqueio de atividades russas nas redes sociais, as gigantes da tecnologia estão tentando usar o seu poder para colocar um ponto final na guerra. Veja abaixo as ações de cada uma das companhias.

Apple

A Apple iniciou nesta terça-feira, 1º, o boicote à Rússia e interrompeu negócios com o país, em medida contra a invasão realizada pelo governo de Vladimir Putin na Ucrânia.

A decisão incluiu a proibição de venda de novos iPhone, iPad, MacBook e outros produtos da companhia. Além disso, as vendas na Rússia da App Store, lojas de aplicativos da empresa, foram suspensas. O funcionamento de serviços financeiros, como Apple Pay, também foi suspenso, o que causou aglomeração no metrô de Moscou.

O governo americano junto a União Europeia determinaram restrições para transações estrangeiras com bancos russos, e como resultado, Apple Pay está suspenso em território russo. Sem o serviço de pagamento, as pessoas passaram a ter que comprar os bilhetes com dinheiro em espécie, o que gerou caos no sistema de transporte.

Facebook

Com parte da guerra sendo travada em ambiente digital, o Facebook tem derrubado contas russas responsáveis por conteúdos considerados enganosos. A empresa informou na segunda-feira, 28, que foram cerca de 40 contas derrubadas com informações falsas sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Além disso, a rede de Mark Zuckerberg diz que vem disponibilizando dados para o governo ucraniano de ataques de hackers contra a Ucrânia.

O Facebook afirmou ainda que está rebaixando conteúdo das páginas de estatais russas, e está dificultando o acesso a conteúdo do tipo para o público. Junto a isso, no sábado, 26, a rede social comunicou que também deixará de monetizar qualquer mídia estatal do Estado Russo.

Os usuários estão recebendo notificações sobre qualquer conteúdo relacionado ao Estado russo que tentarem compartilhar em suas redes. Antes disso, o Facebook já havia anunciado que estava restringindo o acesso a conteúdo relacionado às estatais russas RT e Sputnik.

A companhia de Zuckerberg também disponibilizou no Instagram, que pertence ao Facebook, mensagens criptografadas para usuários na Rússia e na Ucrânia. Os usuários serão alertados por meio de uma notificação, informando que eles podem mudar para uma conversa criptografada, se quiserem.

Mensagens criptografadas são importantes porque os seus conteúdos não podem ser interceptados. Presentes originalmente apenas no WhatsApp, a opção foi acionada para que ativistas russos e os habitantes da Ucrânia possam se manifestar contra a guerra e também trocar mensagens com familiares de maneira segura.

Além disso, o Instagram está exibindo os mesmos avisos que o Facebook quando links com conteúdo do Estado russo são compartilhados.

Google

A empresa proibiu anúncios de meios estatais russos na segunda-feira, 28, além de ter desativado ferramentas do Google Maps que forneciam informações ao vivo sobre o trânsito na Ucrânia. O recurso foi desativado para que a evacuação na Ucrânia seja feita de forma segura.

Por conta das restrições impostas por EUA e União Europeia sobre transações para bancos estrangeiros, o Google Pay está suspenso em território russo.

Já o YouTube, que pertence ao Google, passou a não monetizar canais russos e também está limitando a recomendação de vídeos para o público. Um porta-voz do Google comunicou que a imprensa estatal russa não vai mais ser monetizada dentro das plataformas da empresa.

Microsoft

A Microsoft está banindo duas mídias estatais russas, RT e Sputnik. Os dois portais de notícia estão sendo completamente banidos das redes de notícias como o MSN, e dos downloads em suas lojas de apps.

A empresa de Redmond também levantou dados de monitoramento da segurança cibernética da Ucrânia. O mapeamento detectou uma onda de ataques realizados horas antes da invasão russa. A gigante informou ao governo ucraniano sobre o ataque e auxiliou na defesa dos sistemas do país.

Netflix

A empresa de streaming se recusou a incluir canais estatais em seu serviço na Rússia, contrariando o que seu contrato com o país exige. O regulamento determinado pelo país estabelecia que serviços com mais de 100 mil assinantes no país são obrigados a distribuir 20 canais de notícias, esportes e entretenimento de maneira gratuita.

Twitter

O Twitter começou a rotular perfis de mídia estatal russa ou links que levam usuários para meios de comunicação do Estado. A empresa afirmou que o número de publicações com relação ao assunto cresceu de maneira expressiva. Além disso, a visibilidade e alcance desses conteúdos foram reduzidos tanto na pesquisa principal como na seção de assuntos recomendados.

