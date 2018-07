Valentin Flauraud/Reuters Facebook atualiza o Feed de Notícias e passa a reproduzir os vídeos automaticamente com som.

Recentemente, o Facebook lançou uma atualização no feed de notícias que faz com que os vídeos sejam reproduzidos automaticamente com som. A mudança foi anunciada em fevereiro, e apesar das possíveis controvérsias, a rede social garante que o feedback dos usuários foi positivo durante os testes iniciais, o que motivou a expansão.

O Facebook justificou a atualização dizendo que seus usuários esperam que os vídeos tenham som quando seus smartphones estão com o volume ligado. Contudo, o aplicativo respeita o volume ajustado do smartphone, o que significa que celulares no silencioso não vão reproduzir vídeos com som. Mas, mesmo assim, as pessoas nas redes têm mostrado que não estão felizes com a novidade:

"Agora os vídeos do Facebook irão reproduzir-se com som automaticamente no teu Feed de Notícias" NOPE NOPE NOPE DEFINIÇÕES DESATIVAR JÁ — debs (@epaohdebora) 15 de julho de 2017

Poucas coisas são mais irritantes que o Facebook reproduzir vídeos à medida que vc rola sua timeline. E COM SOM, pra piorar. — Depois do Trampo (@depoisdotrampo) 3 de julho de 2017

Para a alegria de muitos, é possível desativar o novo recurso. No sistema operacional Android, basta clicar no menu, entrar em “configurações do aplicativo” e depois desabilitar a função “os vídeos no feed de notícias começam com som”. Na mesma página, é possível restringir a reprodução automática dos vídeos somente quando estiver conectado ao Wi-Fi, o que ajuda a preservar dados móveis.

Já no aplicativo para iPhone, a opção está mais escondida. É preciso entrar no menu, ir até configurações e selecionar “configurações da conta”. Na nova página aberta, clique em “vídeos e fotos” e aí desative a reprodução de som automática dos vídeos.

*É estagiária, sob supervisão de Claudia Tozetto