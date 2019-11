Spark AR Spark AR é usado para criar filtros de Instagram

Febre do momento, os filtros do Instagram possuem funções que vão além de entreter. Dá, por exemplo, para faturar um dinheiro extra com os novos efeitos ou até aumentar o número de seguidores nas redes sociais. A reportagem do Estado conversou com alguns produtores de conteúdo e separou dicas para quem quer aprender a usar o novo recurso. Confira:

1 - Baixe o software do Facebook chamado Spark AR

O primeiro passo para fazer um filtro de Instagram é baixar o programa do Spark Ar - o download é gratuito. No site ainda é possível achar tutoriais que ajudam na produção dos efeitos.

2 - Aprenda a fazer filtros simples

O ideal é o criador com menos experiência comece com os filtros mais simples, como as frases. Esses efeitos exigem menos complexidade e ficam prontos em menos tempo.

3 - Estude design e programação

Qualquer pessoa pode criar filtros para o Instagram, mas quem tem expertise com programação e design pode sair na frente e se dar melhor. Por isso, vale dar uma revisada nos conteúdos que envolvem essas áreas.

4 - Seja criativo e antenado

Além de saber fazer filtro, o produtor de conteúdo precisa ser antenado e ter criatividade para produzir os efeitos. Um ideia é que o criador saiba dos temas que estão no dia a dia das pessoas. Assim, ele vai ter como fazer um filtro atual e divertido.

5 - Se inspire em alguns perfis do Instagram

Os perfis de Igor Saringer, @igorsaringer; Vanessa Dultra, @sereiahipster; e Bernardo Fala, @bernardofala, podem ser usados como inspiração para quem está começando a usar a ferramenta.