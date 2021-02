Reprodução/Emojipedia Novos emojis do iOS 14.5 trazem mais expressões e diversidade para o bate-papo

Logo, logo haverá mais emojis nos iPhones. A segunda versão de testes do iOS 14.5, liberada pela Apple na terça-feira 16, traz 217 novos emojis para os smartphones da empresa. A próxima versão do sistema operacional deve ser divulgada no início do outono deste ano.

Entre as principais novidades, há novos tipos de corações, carinhas amarelas com mais expressões, maior diversidade anatômica das pessoas e uma nova seringa para os tempos de vacinação contra a covid-19. A maior parte das novas adições trata-se de mais tons de pele e de gênero.

Os emojis devem chegar também aos iPads, Apple Watches, Macs junto com o iPhone. A versão Android deverá receber as novidades, ainda sem data.

Confira na galeria abaixo como ficaram os destaques dos novos emojis no iOS: