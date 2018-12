David Paul Morris/Bloomberg News A Apple e o Google costumam divulgar uma lista dos melhores aplicativo sempre no final do ano

Como sempre acontece nos finais de ano, a Apple e o Google anunciaram quais são os melhores aplicativos do ano em suas respectivas lojas virtuais. Para a Apple, o melhor aplicativo para iPhone foi o Procreate Pocket, uma ferramenta de desenho. Para o Google, foi o aplicativo Drops, que ajuda o usuário a aprender palavras em mais de 31 idiomas, o destaque para o Android.

Como melhor jogo para o iPhone, a Apple elegeu o Donut County, enquanto o Google deu o título para o PUBG MOBILE.

A lista da Apple e do Google são estruturadas de formas diferentes, com categorias distintas. Uma das especificidades interessantes da lista da Apple é análise de tendências. A empresa dona do iPhone destacou como tendência aplicativos de bem-estar como o 10% Happier, que ajuda em meditações. Em relação a games, a Apple elegeu como tendência o estilo Battle Royale, como o de Fortnite e o de PUBG Mobile.

Confira a lista completa de melhores aplicativos de 2018 na opinião da Apple e do Google.

Apple

Melhor aplicativo para iPhone: Procreate Pocket

Melhor jogo para iPhone: Donut County

Melhor aplicativo para iPad: Froggipedia

Melhor jogo para iPad: Gorogoa

Melhor aplicativo para Mac: Pixelmator Pro

Melhor jogo para Mac: The Gardens Between

Melhor aplicativo para Apple TV: Sweat

Melhor jogo para Apple TV: Alto’s Odyssey

Google

Melhor aplicativo para Android: Drops

Aplicativos mais divertidos: Vimage, No.Draw, TikTok, Drum Pads, Anchor

Melhores tesouros escondidos: Unfold, Just a Line, Luci, Filmr, YouClap

Melhores aplicativos para auto-aperfeiçoamento: Drops, Guiabolso, Exercícios em Casa Sem Equipamentos, Ultimate Guitar, Forest

Melhores aplicativos ajudantes diários: Editor Gráfico Canva, Asana, Facetune, Craftlog Receitas, Rappi

Melhores jogos casuais: Faraway 3: Arctic Escape, The Sims Mobile, Dream Walker, Adventure Llama, Candy Crush Friends Saga

Jogos mais inovadores: Gorogoa, Hero Hunters, Battlelands Royale, Umiro, Life is Strange

Jogos mais competitivos: PUBG MOBILE, Arena of Valor: Arena 5v5, Warhammer Age of Sigmar: Realm War, Lineage 2: Revolution, Shadow Fight 3

Melhores jogos indies: Returner 77, Reigns: Game of Thrones, Alto's Odyssey, Cube Escape: Paradox, Evoland 2