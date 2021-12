Pexels Apps para ajudar a organizar a sua rotina

Todo começo de ano é aquela velha história: planos e promessas tomam conta dos corações e mentes das pessoas. Mas para tornar tudo isso realidade, é necessário planejamento e organização.

A tecnologia não faz milagre, mas pode dar uma mão nos primeiros passos para novos hábitos. Uma geração de aplicativos consegue organizar sua rotina por meio de planilhas, agendas e lembretes interativos que ajudam a não esquecer de nada.

Google Keep

O Keep pode ser usado como bloco de notas, para fazer listas e anotações de maneira rápida e simples. Você também pode fazer post-its para criar listas de rotina para suas tarefas e marcá-las como concluídas assim que finalizadas.

Ele possui uma função pincel para desenhar ou escrever a mãos suas notas, e também permite adicionar imagens e gravações aos afazeres. É possível compartilhar por link suas notas com membros da casa ou do seu grupo de amigos para que todos estejam sempre atualizados. O app é gratuito e está disponível para iPhone e Android.

Google Agendas

Google agendas é um organizador em forma de calendário com três modos de visualização: diário, semanal e mensal. Assim, é possível alcançar diferentes níveis de organização.

É possível marcar datas de reuniões ou tarefas com lembretes, e criar alarmes com 30 minutos de antecedência do evento agendado. O app também é integrado ao Google WorkPlace, para que o planejamento seja alinhado com a disponibilidade de agenda dos colegas. O app é gratuito e está disponível para Android e iPhone.

Excel

Quem não conhece o clássico programa da Microsoft? Ele virou app para iPhone e Android e pode ser útil no planejamento de gastos na casa, seja semanal, mensal ou de longo prazo. Tem ferramentas simples para ajudar com cálculos dos mais básicos aos mais complexos, e que podem ser compartilhados entre usuários para que não haja perda de controle de dinheiro.

Também pode ser usado como planejador de afazeres dos dias, permitindo com que o usuário mude as cores das tarefas de acordo com importância ou data. Ele é gratuito.

Trello

O Trello é um app que permite visualização e controle de fluxo dentro do ambiente de trabalho, com um layout de quadros editáveis com cartões para o nome, data e descrição das tarefas.

É usado principalmente por profissionais para organizar escritórios com muitos funcionários e funções, permitindo interação dentro da própria plataforma, e recurso de “etiquetas” e “conclusão de tarefa”, mas também serve como um bom organizador de estudos e viagens, sendo simples e intuitivo. O app é gratuito e está disponível para Android e iPhone

Pocket

Esse aplicativo é um armazenador que guarda textos e vídeos de diversos lugares para ler mais tarde ou compartilhar com amigos notícias e artigos. Para guardá-los, basta tocar no ícone de compartilhamento da plataforma utilizada e tocar em “Adicionar ao Pocket”.

Tem layout simples e intuitivo, permitindo organizar com tags os textos e vídeos mais importantes - é possível também descartar quando não houver mais necessidades. Um exemplo simples é guardar uma receita de bolo para fazer no fim de semana. O app é gratuito está disponível para Android e iPhone.

Toggl Track

Um aplicativo "cronômetro" que ajuda com o tempo de execução de tarefas ao longo do dia. Cada relógio pode ser nomeado para melhorar o desempenho em determinadas tarefas.

Para dias cheios, e para quem trabalha em home office, é um ótimo modo de se manter informado e mais ágil no tempo dentro e fora do trabalho, e para se ter uma ideia de quantas coisas é possível se fazer em apenas um dia. O app é gratuito e está disponível para Android e iPhone.

