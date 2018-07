Jodi Jacobson, via NYT Dorrie Jacobson, 83 anos: de coelhinha da Playboy a ícone 'sênior' de estilo

Fotografada com um golpe de quadril para a frente, para mostrar seu look com vestido Margiela e calça jeans desgastada, Lyn Slater projeta um tipo de arrogância muito raro entre as mulheres de sua idade. Ela é professora da Escola Superior de Serviço Social da Universidade de Fordham, mas também atua como modelo e blogueira. Seu trabalho mais conhecido, no entanto, é o de ser um ícone fashion do Instagram. Ela tem 64 anos, uma época em que muitas mulheres da mesma idade são pressionadas para encerrar suas atividades. No caso de Slater, isso não vai acontecer.

Em sua conta no Instagram, chamada de Accidental Icon (ícone acidental, em inglês), ela mostra visuais arrojados usando grifes como Comme des Garçons e Yohji Yamamoto, combinados a roupas compradas em brechós. Seu grupo de seguidores, na casa de centenas de milhares de pessoas, adoram seu atrevimento. “Eu me exibo”, diz ela. “Não tenho 20 anos. Não quero ter 20 anos, mas sou muito cool. É o que penso quando publico uma foto nova.”

Sua voz impetuosa é apenas uma de um coro de mulheres entre os 60 e os 80 anos, que pensam como ela e estão encarando a questão do envelhecimento com audácia, num estilo que deixaria suas mães com inveja.

Casadas ou solteiras, trabalhando ou não, e na maioria das vezes, avós, eles estão afirmando sua presença no Instagram, e a intenção, no processo, é subverter a noção desgastada do que “velho” se parece com e se sente como tal. Elas estão, como algumas dizem, "100% arrasando".

"Essas mulheres são embaixadoras de como envelhecer bem", diz Ari Seth Cohen, o criador do Advanced Style, um popular blog sobre estilo de rua que reflete “a moda e a sabedoria dos mais velhos”. O site já virou dois livros e um documentário. “A ideia de como essas mulheres mais velhas são mudou. Se elas eram elegantes na juventude, serão estilosas agora. Continuam sendo quem eram.”

Cortesia de Calvin Lom Tendência. Professora e modelo, Lyn Slater tem 64 anos e 527 mil seguidores em sua conta na rede social

Geração elástica. É uma observação que aparece também na Elastic Generation, uma pesquisa feita neste ano pela agência J. Walter Thompson, sobre as mulheres inglesas de 55 a 72 anos. “Nossa compreensão coletiva de como a vida se parece mais tarde parece lamentavelmente ultrapassada", escreveu Marie Stafford, diretora europeia da JWT, na introdução. "A idade não dita mais a maneira como vivemos. A capacidade física, as circunstâncias financeiras e a mentalidade têm, sem dúvida, uma influência muito maior ".

Uma mulher de 50 anos, então, "pode ser tanto uma avó como uma nova mãe", continua o estudo. "Ela pode ser uma empreendedora, uma motociclista selvagem ou uma corredora multi-maratonista. Seu estilo de vida não é governado por sua idade, mas por seus valores e pelas coisas com as quais se importa.”

Evitando estereótipos, 73% dos participantes da Elastic Generation "odeiam o modo como sua geração é tratada quando se trata de tecnologia", diz o relatório. Seis em cada dez dizem que consideram a tecnologia "fascinante", de acordo com o relatório, e muitas delas podem realmente ser mais competentes usando tecnologia do que suas contrapartes mais jovens.

Além do mais, elas têm uma capacidade de ganho comprovável, muitas trabalhando bem em seus 60 e 70 anos, outras se reinventando para abraçar novas formas de empreendedorismo. Lyn Slater, por exemplo, foi rápida para gerar lucro para sua fama online.

A varejista espanhola Mango a contratou para uma campanha de 2017, “Uma História de Singularidade." Recentemente, ela apareceu em um comercial para a rede de farmácias CVS, uma companhia que ela admira por seu uso de modelos de diferentes idades, sem o uso de edição de imagens. A professora também foi destaque em um videoclipe com Charlotte Gainsbourg e foi abordada por vários agentes literários para transformar seus posts em um livro.

Contracultura. Com ajuda de um pouco de matemática, não é difícil perceber que algumas dessas mulheres estão, na verdade, assinando embaixo dos valores da contracultura e da postura independente adotadas nos anos 1960 e 1970, quando eram jovens.

"Nós não seremos velhinhas sentadas em um asilo com o cabelo tingido de azul”, disse Jenny Kee, uma artista australiana de 71 anos de idade que também desenha coleções de roupas. "E se estivermos em um lar de idosos, estaremos lá com a nossa maconha, nossos alimentos saudáveis e nosso grande senso de estilo."

Slater faz eco a esse sentimento. "Quando eu era jovem, estávamos queimando sutiãs e promovendo o amor livre", disse ela. "Nós estávamos ficando chapadas. Por que aceitar a imagem do envelhecimento de nossas mães? "

Em seus guarda-roupas, a auto expressão irrestrita é a norma. Dorrie Jacobson, uma ex-coelhinha da Playboy de 83 anos, despertou interesse no ano passado quando começou a posar com lingerie preta rendada em sua conta no Instagram. Em uma entrevista, ela insta os seguidores a abandonar as noções antiquadas de como a mulher de sua idade deveria se vestir. "Use o que você gosta", disse ela. "Idade apropriada não tem nada a ver com isso." / Tradução de Claudia Bozzo