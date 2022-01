Nilton Fukuda/Estadão Para fazer a identificação, esses aplicativos usam bases de dados de números identificados pelos próprios usuários como spam

Se notificações de WhatsApp e redes sociais já tiram nossa paz, a perturbação é ainda maior quando se trata de ligações spam. Várias vezes ao dia, quando um número desconhecido liga, enfrentamos um dilema: será que é uma chamada importante ou é mais um robô de telemarketing? Para ajudar a aliviar o problema, existem alguns aplicativos que identificam quando uma ligação é indesejada.

As operadoras Claro, Vivo e Oi têm parcerias com o app sueco Truecaller, desenvolvido pela True Software, que consegue saber quem está te ligando mesmo sem ter o contato salvo na agenda. Já a Samsung tem parceria com o Hiya, que tem a mesma função.

Para fazer a identificação, esses aplicativos usam bases de dados de números identificados pelos próprios usuários como spam – o fato de ser um trabalho de comunidade, feito pelos próprios usuários, explica por que as chamadas muitas vezes aparecem com nomes não oficiais.

Além disso, há recursos embutidos nos próprios sistemas operacionais dos smartphones, tanto no Android como no iOS, que ajudam a aliviar a atormentação. Nos aparelhos do Google, existe uma função para ver informações sobre os autores das chamadas que não estão salvos nos contatos do usuário, enquanto no iPhone é possível silenciar autores de chamada desconhecidos.

A seguir, veja os principais serviços e recursos que identificam e bloqueiam ligações indesejadas.

Truecaller

De origem sueca, o aplicativo Truecaller ajuda a identificar e bloquear chamadas indesejadas – a plataforma diz quem está ligando, mesmo se o contato não estiver salvo na agenda do usuário. Ao todo, o serviço tem mais de 300 milhões de usuários no mundo todo.

O app também permite buscar por contatos na plataforma usando o nome ou o número de telefone. Sobre a privacidade do recurso, o Truecaller afirma que a agenda de contatos dos usuários não é disponibilizada para público ou para pesquisas.

O serviço é gratuito e pode ser obtido nas lojas de aplicativos no Android e no iPhone. Porém, há como contratar o serviço por meio de operadoras, em alguns casos na versão premium, que não tem anúncios e traz atualização constante sobre os maiores atores de spam, com possibilidade de bloqueio automático.

Na Claro, o serviço é gratuito para planos pós-pagos – nos pré-pagos, o plano semanal custa R$ 4 e o mensal R$ 10. Já na Vivo, há o plano semanal de R$ 5 e o mensal de R$ 15, tanto para pré-pago quanto para pós-pago. A Oi oferece o Truecaller dentro de um pacote chamado Te ligou Pro, que tem um plano semanal de R$ 4 para pré-pagos e um mensal de R$ 14 para pós-pagos.

Não Me Perturbe

Existe também um serviço disponibilizado pelas próprias operadoras de telecomunicações e instituições financeiras do País para evitar a oferta de produtos por meio de ligações indesejadas – é uma iniciativa das empresas para melhorar as interações com os clientes. A plataforma, chamada de Não Me Perturbe, encerrou 2021 com quase 10 milhões de números de telefone cadastrados.

Para usar o serviço, o usuário precisa se cadastrar no site do Não Me Perturbe e informar o número de telefone que deseja bloquear. Além disso, é possível bloquear todas as chamadas de determinada operadora ou instituição financeira. Depois do cadastro, o bloqueio do número acontece em até 30 dias.

Hiya

Outro aplicativo que funciona como identificador de chamadas é o Hiya, que tem cerca de 200 milhões de usuários globalmente. A plataforma, pertencente a uma empresa americana, tem parceria com a Samsung para bloquear chamadas e avisar sobre suspeitas de spam em celulares Galaxy – o serviço oferecido pela fabricante sul-coreana se chama Smart Call.

É necessário ativar a função para usá-la em celulares Samsung. Para isso, basta acessar o aplicativo de telefone e ir até a página de configurações. Depois, é preciso selecionar a opção “Proteção de ID de chamada e spam”.

A versão básica do app pode também ser baixada gratuitamente para Android e iPhone.

Funções da Apple

Desde o iOS 13, a Apple oferece em seu sistema operacional um recurso para silenciar desconhecidos – a função bloqueia os números de telefone de pessoas com quem o usuário nunca esteve em contato ou que não estão salvas em sua agenda.

Para ativar o recurso, basta acessar os Ajustes e ir para a página do app de telefone. Feito isso, clique em Silenciar Desconhecidos e ative o recurso. As ligações desconhecidas serão enviadas para o correio de voz e exibidas na lista de chamadas recentes.

Funções do Google

No Android, o Google oferece um identificador de chamadas e uma proteção contra spam, que ficam ativados por padrão nos aparelhos. Com o recurso, é possível ver informações sobre os autores das chamadas (incluindo empresas) que não estão nos contatos do usuário. Além disso, a função avisa sobre possíveis chamadas de spam. Para usar todas as funções disponíveis, é preciso ter versões recentes do sistema operacional, depois do Android 6.0.