Emojipedia A lista dos novos emojis de 2019 tem 230 figuras

Um total de 230 novos emojis entrarão nos teclados em 2019 – a lista vai de flamingo a cebola e alho, passando por uma série de emojis com tema de acessibilidade como cão-guia, cadeirantes e uma orelha com aparelho auditivo . As figuras foram aprovadas nesta terça-feira, 5, pelo Unicode Consortium, responsável pela padronização dos emojis.

A previsão é de que esses emojis sejam disponibilizados aos usuários no segundo semestre deste ano, de acordo com o Unicode.

A lista também tem emojis de casais homossexuais, com variações de cor da pele. Outras figuras legais são a pipa, a sapatilha de balé, o gambá, o gelo e os corações branco e marrom.

Um dos emojis selecionados já está fazendo sucesso na internet: o da mão indicando que alguma coisa é pequena. Muitas pessoas enxergaram como uma oportunidade para piadinhas – para além da homenagem ao Professor Raimundo de Chico Anysio.

O processo seletivo para chegar aos teclados não é fácil. A história do emoji do chimarrão, um dos selecionados para 2019, é prova disso: desde julho de 2017, argentinos se empenham em um projeto exaustivo para a figura vencer as etapas burocráticas exigidas pelo Unicode Consortium para a aprovação do emoji, que são várias. Finalmente, argentinos e gaúchos terão sua bebida representada nos teclados de smartphones pelo mundo.