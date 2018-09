Claudia Tozetto/Estadão "No YouTube Space, poderemos encontrar youtubers de outros Estados brasileiros e colaborar com eles", dizem os integrantes do canal 'Castro Brothers'

O brasileiro está assistindo a cada vez mais vídeos pela internet: segundo pesquisa feita pela Provokers e revelada pelo YouTube nesta quarta-feira, 19, o consumo médio de vídeo online no País é de 19 horas semanais -- um crescimento de 135% na comparação com 2014, diz o levantamento.

Nesse universo, o YouTube segue sendo o meio favorito do brasileiro para assistir vídeos -- é o preferido de 44% dos entrevistados, seguido por Netflix (22%) e WhatsApp (12%). A televisão tradicional aparece apenas em quarto lugar, com 8% da preferência. A telinha, seja na programação aberta ou na TV paga, porém, ainda tem consumo maior de vídeo, ainda que seu crescimento seja menor: no mesmo período de quatro anos, o consumo médio de televisão do brasileiro subiu de 21,9 horas semanais para 24 horas semanais, em alta de cerca de 10%.

Ainda segundo a pesquisa, 80% dos entrevistados utilizam a internet para ter acesso a conteúdo que não estão disponíveis na televisão; já 47% usam a rede para buscar algo que não puderam assistir no horário em que foi exibido na telinha. Além disso, apenas 18% disseram que, ao assistir televisão, prestam atenção exclusivamente no dispositivo. "Hoje, ao ver TV, o consumidor está cada vez mais ligado no mundo digital", disse Maria Helena Marinho, chefe de pesquisas do YouTube Brasil.

O estudo teve base em 3 mil entrevistas, feitas pela Provokers em julho de 2018, com pessoas entre 14 e 55 anos das classes A, B e C, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste -- de acordo com a agência, a amostra representa um universo de 127 milhões de pessoas. O levantamento foi revelado pelo YouTube durante o Brandcast, evento anual de parcerias com influenciadores e marcas, realizado neste ano no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Além disso, o levantamento também destacou que o smartphone segue sendo o dispositivo favorito dos brasileiros para assistir a vídeos online: hoje, 75% dos entrevistados disseram utilizar o celular para essa finalidade.

Tamanho. Durante o evento, o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, destacou ainda a importância do YouTube no País, "pela força cultural e dos negócios". Segundo a empresa, hoje há 23 canais com mais de 10 milhões de inscritos e mais de canais com mais de 1 milhão de inscritos. Além disso, o Brasil costuma ocupar o pódio entre países em aspectos como consumo de vídeo no YouTube, destacou a plataforma.

Em seu discurso, Fábio também revelou dados sobre o YouTube Space, espaço da empresa no Rio de Janeiro que auxilia youtubers a produzirem conteúdos e colaborarem entre si. Segundo ele, mais de 7 mil pessoas e 3 mil canais já passaram, durante o primeiro ano do espaço, no local, que fica na região do Porto Maravilha, na capital fluminense.