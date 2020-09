Reprodução/Ministério da Saúde Aplicativo do Ministério da Saúde concentra as principais informações confiáveis sobre a pandemia e a covid-19.

A pandemia do novo coronavírus tornou o acesso a informações corretas e de qualidade ainda mais essencial. Isso porque as notícias e informações falsas divulgadas nas redes sociais sobre a doença não apenas arriscam a sua saúde como também a saúde todos à sua volta.

Como uma forma de trazer dados e dicas de forma fácil e confiável para a população, o Ministério da Saúde lançou, logo no começo da pandemia, o aplicativo Coronavírus SUS, disponível tanto para o sistema iOS quanto para o Android. Desde seu lançamento, várias outras funcionalidades foram adicionadas ao app, como identificar se você teve contato com alguém infectado.

Entenda abaixo como funciona o aplicativo e quais são as principais funcionalidades disponíveis atualmente.

Saiba se teve contato com infectados pela covid-19

Logo na primeira vez que abrir o Coronavírus SUS, será questionado se quer ativar a função que identifica se você se aproximou de alguém que testou positivo para o novo coronavírus.

A funcionalidade utiliza o Bluetooth do seu celular para se comunicar com o aparelho das pessoas próximas. Se alguma delas tiver informado pelo Coronavírus SUS que teve um teste positivo, o app vai te enviar uma notificação informando que você pode ser se exposto ao vírus. Por essa funcionalidade, você também pode informar caso tenha testado positivo para o novo coronavírus para que outras pessoas saibam se foram expostas.

Essa função também exige que o GPS do seu celular esteja ativado para funcionar, mas nem a sua localização nem sua identificação serão compartilhadas. Você também pode desativar essa função a qualquer momento na própria tela inicial do aplicativo.

Captura de tela/Reprodução/Coronavírus SUS

Dicas oficiais

Na aba de Dicas, você pode encontrar todas as principais informações confiáveis sobre o novo coronavírus, como quais são os sintomas, a forma de transmissão da doença, maneiras de se prevenir, quando deve-se usar máscara, entre outros. Você também encontrará um link para a página de fake news do Ministério da Saúde sobre a covid-19.

Captura de tela/Reprodução/Coronavírus SUS

‘Stories’ de notícias

Na página inicial do Coronavírus SUS, ao lado do intertítulo das “Dicas oficiais”, você vai encontrar um círculo. Ao clicar nele, você vai abrir algo parecido com os Stories do Instagram, que contará com novas informações e notícias em relação ao coronavírus, além de páginas relevantes sobre o assunto.

Captura de tela/Reprodução/Coronavírus SUS

Notícias

Na aba de notícias do Coronavírus SUS, você vai encontrar as últimas notícias publicadas pelo Ministério da Saúde pelo Twitter oficial do órgão. O link para a página de fake news desmentidas pelo ministério também está presente nessa aba. As notícias não envolvem apenas a covid-19, como também outras campanhas de saúde.

Captura de tela/Reprodução/Coronavírus SUS

Alerta

Nessa aba, o aplicativo vai acumular notificações importantes para você, como as notificações que indicam quando você tiver possivelmente sido exposto ao vírus.