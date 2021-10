Dado Ruvic/Reuters Grupos e conversas individuais podem ser silenciados e arquivados

A segunda-feira, 4, foi um dia de caos para quem usa Facebook, Instagram e WhatsApp. O apagão de mais de 7 horas nos serviços deixou muita gente incomunicável e teve impacto negativo para pequenos empreendedores. Por outro lado, teve gente que achou graça na situação - e para alguns foi um período curto de paz.

Apesar de ser uma ferramenta indiscutivelmente consolidada na rotina do brasileiro, o WhatsApp — um dos aplicativos mais baixados no País — ainda divide a praticidade com aquela sensação de sempre estar sendo chamado por alguém. Seja no trabalho ou na vida pessoal, principalmente por causa da pandemia, é quase impossível passar mais de uma hora sem que o celular apite ou que a notificação brilhe na tela.

A ferramenta, que moldou a forma em que nos comunicamos nos últimos anos, passa por uma onda de exagero — e pode ser que você não aguente mais olhar pro ícone verdinho cheio de notificações não lidas. Para quem gostou da sensação de dar um tempo nas perturbações do mensageiro do Facebook, o Estadão separou algumas dicas para amenizar a presença daquela pedrinha no sapato do descanso.

Tire o risquinho azul

O caso mais simples, e talvez o padroeiro de quem não gosta de ser incomodado, é a possibilidade de esconder a visualização da mensagem (o famoso risquinho azul) e a hora em que você esteve online pela última vez. Com esse recurso, as duas setinhas azuis no canto inferior da tela — que indicam que o contato leu a mensagem — perdem a cor e fica impossível que outras pessoas saibam se você viu ou não a mensagem enviada. O ponto positivo é que você pode ler sem a pressão de ter que responder imediatamente. O ponto negativo? Você também não vai saber se a sua mensagem foi visualizada ou não por outros contatos.

Para desativar o risquinho, vá até às configurações, clicar em “conta”, depois “privacidade” e então desabilitar a função “configurações de leitura” no Android ou “confirmações de leitura” no iPhone.

Silencie para sempre os 'malas'

Se você já tirou as setinhas azuis para não ser incomodado mas ainda segue recebendo uma chuva de notificações, o segundo passo para a tranquilidade pode ser se privar — um pouco mais — do que acontece no WhatsApp. Uma ferramenta implementada no app que ajuda com essa demanda é a opção de silenciar uma conversa para sempre. O recurso começou com versões mais "light" de silenciamento, com a possibilidade de “calar” as mensagens por algumas horas, uma semana ou um ano. O mensageiro, porém, entendeu que não era suficiente e liberou uma atualização para que fosse possível silenciar de uma vez por todas um grupo ou um chat que você não queira ver nem pintado de ouro.

Nesta opção, basta encontrar a conversa a ser silenciada e pressionar a linha até aparecer algumas opções. Clique em “silenciar” e depois em “sempre” se estiver usando iOS. No Android, siga o mesmo atalho para segurar a conversa para visualizar as opções. No canto superior aparecerá um ícone de autofalante — é só clicar e selecionar “sempre”.

Silencie as notificações

Agora, se o seu caso é aquele de busca de descanso do final de semana, onde os dois dias são sagrados, mas no restante da semana você precisa das notificações, uma opção pode ser silenciar todas as notificações, em vez de calar apenas chats específicos. Assim, nenhum alerta do app vai aparecer durante aquele período e, quando for hora de retomar os trabalhos, fica mais fácil reativar as configurações de uma vez só.

Se você usa iPhone, vá nas configurações e clique em “notificações”. Depois, escolha se quer desabilitar as configurações de conversas individuais ou de grupo (ou dos dois). Se você usa Android, a opção é mesmo manual: é necessário silenciar as conversas e contatos que você não deseja receber notícias.

Use o arquivo sem dó

Outra ferramenta popular para driblar mensagens indesejadas é a opção de arquivar a conversa. Nessa função, o chat migra para uma outra pasta do app, longe das conversas que aparecem na tela principal dos contatos. Recentemente, o WhatsApp configurou os arquivos permanentemente em uma pasta separada, ou seja, uma vez movidos para lá, os chats só retornam para a tela principal manualmente. Então se você recebe muitas mensagens do trabalho, por exemplo, pode redirecionar os contatos para a aba de arquivos e acessá-la apenas quando estiver disponível para responder as mensagens.

Para mover as conversas para a pasta de arquivos, clique em cima do chat escolhido e selecione arquivar, no iPhone. No Android, siga o mesmo comando de pressionar o chat e, na parte superior, uma caixinha de arquivo aparecerá, indicando a ação de trocar a conversa de aba.

Fuja dos grupos

Se o seu problema é aquele contato que te adiciona em grupos todos os dias, também é possível definir (ou impedir) quem pode realizar essa ação com a sua conta. Nas opções de configuração do WhatsApp, existe uma aba em que você pode escolher quem não tem permissão para colocar o seu contato em um ou mais grupos no app.

Para isso, seja no Android ou iOS, vá nas configurações e clique em “conta”, depois “privacidade” e "grupos". Nesta aba, é possível escolher se apenas os seus contatos podem te adicionar em grupos ou nomear individualmente quem não poderá executar a ação.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani