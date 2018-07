Acampamento. Campus Party reúne mais de 8 mil campuseiros no Anhembi até domingo

Um dos principais setores que estão sendo transformados pela tecnologia, a saúde foi destaque no segundo dia de Campus Party. O tema permeou as principais palestras do evento ontem, como a da ativista do software livre, Karen Sandler, e do pesquisador britânico, Aubrey de Grey. Eles discutiram a privacidade de dados e o controle que as pessoas têm sobre dispositivos de saúde, em especial os que podem ser implantados, e como a tecnologia pode ajudar os humanos a se tornarem imortais no futuro.

Para Karen, o assunto se tornou uma preocupação pessoal nos últimos anos. Ela sofre de um problema cardíaco que pode fazer seu coração parar de bater a qualquer momento. Por isso, tem um desfibrilador conectado a seu coração – se o órgão parar, ele recebe um choque para reanimá-lo. Em 2016, porém, Karen ficou grávida e começou a ter palpitações, um sintoma comum para algumas gestantes. O problema é que o desfibrilador disparou e ela levou choques no coração. “Quem desenhou o dispositivo nunca imaginou que uma grávida poderia usá-lo”, diz Karen, que chama a atenção para a falta de controle sobre aparelhos eletrônicos usados na área da saúde.

“As pessoas estão conectando seus corpos à internet sem saber o que isso significa”, afirmou a advogada. “Todo dispositivo tem um software e todo software está sujeito a falhas ou invasões.” Em sua apresentação, Karen defendeu que dispositivos como o seu desfibrilador utilizem software livre, permitindo a qualquer usuário alterar ou personalizar um dispositivo. “Se a fabricante de seu dispositivo falir e ela usar um software ‘fechado’, você vai ter para sempre um aparelho no seu corpo que não pode ser modificado”, explicou Karen, em entrevista ao Estado.

Já o pesquisador britânico Aubrey de Grey falou sobre como a tecnologia pode ser usada para tratar doenças e parar o envelhecimento. Em apresentação que se seguiu à de Karen, no palco principal da Campus, ele fez uma proposição ousada. “Qualquer ser humano que tem menos de 40 anos hoje poderá ver o desenvolvimento de tecnologias que vão lhe permitir se tornar imortal.”

Diretor da fundação Sens, focada no campo da gerontologia (popularmente como a ciência do envelhecimento), Grey mostrou um pouco sobre seu método para “parar o envelhecimento”, baseado na recuperação de tecidos por meio terapias e de uma melhor alimentação. Suas propostas, porém, são questionadas – em artigo recente em uma revista científica do Massachusetts Institute of Technology (MIT), defensores de suas ideias não conseguiram provar se elas, de fato, representam avanços científicos.

Foto: EFE/Sebastiao Moreira A décima edição da Campus Party Brasil foi aberta oficialmente nesta terça-feira, 31, no Parque de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Considerado o maior evento de tecnologia do País, a Campus vai compensar a ausência de palestrantes internacionais de relevância, como visto em edições passadas da feira, com palestras de personalidades brasileiras e na diversidade de temas abordados. Foto: EFE/Sebastiao Moreira Quando surgiu em 2008, a Campus Party era quase que totalmente focada em entretenimento e no público nerd. Mas, ao longo dos anos, o evento se transformou e passou a ter um viés mais empreendedor. O posicionamento está mais forte neste ano: a parceria entre Sebrae e Instituto Campus Party será expandida com o atendimento de 3 mil pessoas interessadas em abrir negócios de tecnologia. Foto: Jf Diorio/Estadão A falta de dinheiro fica evidente na infraestrutura. Não há Wi-Fi no ambiente. Além disso, a feira sofre com os problemas estruturais do Anhembi: não há tapete em todo a feira e os desníveis no chão atrapalham na locomoção, além da falta de ar condicionado, um problema persistente da feira no calor de janeiro. Foto: Jf Diorio/Estadão “As pessoas querem destaques internacionais, mas não temos como trazer tudo o que elas querem”, disse Tonico Novaes, diretor-geral da feira no País, durante coletiva de imprensa. “Mas o Brasil tem muitas pessoas boas e que podem trazer discussões incríveis aqui para a Campus. Por isso, nosso foco são as atrações nacionais." Foto: Jf Diorio/Estadão Responsável pela internet na Campus Party, a Telebrás informou que ladrões roubaram cerca de 2 Km de fibra óptica que levaria conexão para o evento de tecnologia. De acordo com Ribamar Mendes, diretor da Telebrás, todo o cabeamento teve que ser refeito para que os campuseiros pudessem usar a internet de 40 gb/s. Na imagem, Andy Troc e o jogo de games de bananas na Campus Party, realizada no parque de exposições do Anhembi. Foto: Jf Diorio/Estadão Alexandre Casemons e seu computador Homen de Ferro na Campus Party. Foto: Jf Diorio/Estadão Douglas Vieira e seu computador temático de "Chaves".

Imaginação. Outro destaque de ontem na feira foi a participação de Walda W. Roseman, presidente da Fundação Arthur C. Clarke, criada em homenagem ao escritor de clássicos de ficção científica como 2001 – Uma Odisseia no Espaço e O Fim da Infância. Em sua palestra, Walda falou sobre a importância da criatividade para o mundo. “A ciência e a tecnologia são muito motivadas pelo raciocínio exato, mas essas áreas precisam lembrar do poder da imaginação como recurso para criar novas coisas”, disse ela ao Estado.

Walda, Karen e de Grey, no entanto, são apenas uma parte da programação da Campus Party – a feira tem ao todo dez palcos. A sensação de quem participou do evento ontem é de que, apesar da infraestrutura simples, o interesse dos campuseiros pela programação estava em alta.

Em alguns palcos, havia apenas uma TV, um microfone para o apresentador e algumas cadeiras para o público. Mas isso parecia ser suficiente para prender a atenção dos visitantes a temas que vão de jogos de tabuleiro a plataformas para criar protótipos de eletrônicos, como Arduino e Raspberry Pi.