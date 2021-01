Mandel Ngan/Reuters Para banir apps chineses, Trump alega questões de segurança nacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira, 5, uma ordem executiva proibindo transações com oito aplicativos de software chineses, incluindo a unidade de pagamento Alipay do Ant Group. A notícia foi revelada inicialmente pela agência de notícias Reuters, que conversou com um alto funcionário do governo.

A medida aumenta as tensões dos EUA com Pequim, semanas antes do presidente eleito Joe Biden assumir o cargo. O pedido divulgado pela Casa Branca nomeia os seguintes aplicativos: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay e WPS Office. Neste primeiro momento, o app de vídeos curtos TikTok, que esteve na mira do governo Trump nos últimos meses, não aparece na lista em questão.

A decisão atribui ao Departamento de Comércio a definição de quais transações em específico serão proibidas de acordo com a diretiva. Segundo a fonte, com a medida, o governo pretende reduzir a ameaça aos americanos representada por aplicativos de software chineses, que teriam grandes bases de usuários e acesso a dados confidenciais.

A ordem deu ao Departamento de Comércio o prazo de 45 dias para agir. Porém, segundo fontes familiarizadas com o assunto, o departamento planeja agir antes de 20 de janeiro, quando Trump deixar o cargo, para identificar as transações proibidas.

Quaisquer transações proibidas pela administração Trump provavelmente enfrentarão desafios judiciais.

Outro funcionário do governo disse à agência de notícias Reuters que a ordem reflete as ações anteriores de Trump contra os aplicativos de propriedade chinesa WeChat e TikTok - de acordo com a fonte, a medida busca colocar em campo restrições anteriores que foram bloqueadas pelos tribunais dos EUA.