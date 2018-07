Reuters Demissão, sem justa causa, por aplicativos tem rendido dor de cabeça para as empresas

Quantas mensagens você já enviou e recebeu no WhatsApp? Difícil saber, não é? Mas se ficou curioso para descobrir, o WhatsApp permite que os usuários descubram quantas mensagens já foram trocadas no aplicativo com apenas alguns toques, direto no sistema do mensageiro.

Para isso, basta abrir o WhatsApp, clicar na aba "Ajustes" ou "Configurações", dependendo da versão do seu aplicativo. Em seguida, clique em "Uso de dados armazenamento" e selecione a opção "Uso da rede".

A partir daí, uma janela irá abrir na tela de seu smartphone com várias informações sobre seu aplicativo. Na primeira linha, você encontra o número de mensagens enviadas e, na segunda linha, a quantidade exata de mensagens recebidas. Ainda é possível descobrir a quantidade de ligações feitas e recebidas pelo app.

E para alegria de todos, as informações sobre o seu WhatsApp podem ser acessadas a partir dos sistemas operacionais iOS e Android.