Giovanna Tadini/Estadão A Turma da Mônica entrou no Twitter na última terça-feira, 21

A internet não estava preparada para o acontecimento histórico da última terça-feira, 21. A Turma da Mônica chegou ao Twitter colocando ordem na casa, esclarecendo que Astronauta e Franjinha não são a mesma pessoa, que o Cebolinha não se chama Ceborinha e que Mauricio de Sousa existe de verdade. Regida pela máxima "the zoeila never ends" (a zoeira nunca tem fim, em tradução literal do inglês do Cebolinha), a conta conquistou mais de 130 mil seguidores em pouco menos de uma semana.

Além de publicar vários memes, piadas e brincadeiras usando os personagens de Maurício de Sousa, a conta da Turma da Mônica no Twitter também interage com os comentários dos seus seguidores. E não leva desaforo para casa: quando um usuário criticou a conta da Turma dizendo que ela parece um "tiozão de skate, querendo ser popular entre os jovens", a Turma não hesitou em responder com um meme do Cebolinha e do Cascão vestidos de skatista e escrito “só os loucos sabem”, fazendo referência a um conhecido verso banda Charlie Brown Jr.

Quem está por trás dessa “zoeila” é a equipe da área digital da Mauricio de Sousa Produções. São oito pessoas que trabalham em conjunto alimentando todas as redes sociais da marca – a Turma da Mônica também tem contas no Facebook, no Instagram e no YouTube. O dono da rua, ou melhor, o chefe das contas é Marcos Saraiva, gerente da área digital da MSP, neto de Maurício de Sousa e filho da Mônica – quando questionado se sua mãe já falou “ata” para ele, em referência a outro meme conhecido com a garota baixinha e dentuça, Saraiva afirmou que sim.

Essa hora só tem os góticos online, aposto pic.twitter.com/cy0wBb6wDD — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) 22 de agosto de 2018

“A ideia do Mauricio sempre foi estar em todas as plataformas onde os fãs deles estão”, disse Saraiva em entrevista ao Estado. “Temos essa dedicação de ter produtos em diferentes lugares no mundo digital também porque sabemos que estamos na quarta geração de leitores do Mauricio”.

Não é a primeira vez que a Turma do bairro do Limoeiro frequenta o Twitter – a conta original esteve ativa até meados de 2013, quando a equipe da Mauricio de Sousa Produções percebeu que não tinha o conteúdo certo para a rede. Há alguns meses, porém, a empresa percebeu que tinha de voltar à rede, depois de ver a ascensão da Mônica como ícone de memes – além do "ata", no qual Mônica senta na frente de um computador com apenas as três letras escritas, em uma referência a "ah tá", há também a turma da Inbonha, inspirada em uma recriação "criativa" da Turma.

"Nos últimos anos, em eventos como a Comic Con Experience (CCXP), começamos a perceber que tinha uma entrada para falar com o público adulto, que predomina no Twitter, mas que a gente não estava usando”, conta Saraiva. "Percebemos que precisava ser algo divertido." Parece que o jogo virou e as "zoeilas" estão só começando: segundo Saraiva, a equipe já está preparando vários planos infalíveis para o Twitter. É esperar para ver se eles vão dar certo ou acabarão em coelhadas.