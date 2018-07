Arquivo pessoal O artista Dima Yarovinsky e sua obra de arte, I Agree, que expõe o tamanho dos termos de uso praticados por apps e redes sociais

“Eu aceito”. Com a internet, a frase deixou de ser domínio exclusivo de cerimônias de casamento e hoje está em praticamente todo serviço que você usa na rede. São os extensos e tediosos Termos de Uso – contratos que precisam ser aceitos antes de se começar a utilizar uma nova rede social ou aplicativo na internet. Esses textos inspiraram o designer israelense Dima Yarovinksy, de 26 anos, a criar a instalação de arte “I Agree”.

Ele imprimiu os longos textos que trazem as regras que regem redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e Tinder em um longo rolo de papel – um para cada rede social. Ao final de cada “serpente de papel”, Yarovinsky inseriu a contagem de palavras em cada contrato e o tempo necessário para lê-lo.

Inicialmente feito como um trabalho de faculdade, o projeto acabou sendo exibido na Visualizing Knowledge, exposição na Finlândia focada em obras de design de informação. De lá, viralizou pela internet. A obra traz a mensagem forte de questionar o que aceitamos ao fazer parte destas redes sociais, principalmente em um cenário após o escândalo da Cambridge Analytica, empresa de inteligência que usou de forma ilícita dados pessoais de 87 milhões de usuários do Facebook.

Segundo o artista, a ideia do projeto surgiu antes da polêmica, mas o escândalo ajudou Yarovinsky a ganhar projeção internacional. O Estado conversou com o israelense, que falou da obra e da sua busca como designer de trazer “dimensão real” a questões exclusivas da rede. Leia a seguir trechos da entrevista:

Estado: Por que falar de Termos de Uso e Conduta que ninguém lê?

Dima Yarovinksy: Eu tinha essa dúvida. Certo dia, perguntei para minha mãe se ela já havia lido algum desses contratos. A resposta dela me assustou: ela nem sabia o que era aquilo. Foi então que comecei a pensar que “li e aceito os termos de conduta” é a maior mentira da internet. Esses “termos” são contratos legais entre o usuário e a empresa, apesar de não haver nenhuma possibilidade de negociar aquilo que quase ninguém tem consciência que está aceitando.

Arquivo pessoal Obra coloca em escala real, impressa em papel A4, o tamanho dos contratos; cada "fileira" representa um serviço específico

Quanto tempo uma pessoa leva para ler os termos de uso de um serviço de internet?

Quem se dispor a ler dificilmente encontrará tempo. Uma pessoa normal lê cerca de 200 palavras por minuto. Um contrato comum tem cerca de 12 mil palavras, o que significa que, se um usuário resolver ler um termo de serviço padrão, vai gastar pelo menos uma hora.

Como você começou a pensar em como o design afeta a tecnologia?

Fui um dos fundadores do primeiro hackaton de ciência de dados de Israel. Lá trabalhava com os programadores a fim de apresentar os resultados de maneira mais clara. Hoje vivemos em um mundo visual, e o design é uma ferramenta poderosa de comunicação. Tudo precisa ser facilmente assimilado com o olhar.

Pensa em outras obras ligadas a questão de privacidade na rede?

Tenho na cabeça uma reportagem de 2017 do The Guardian sobre os códigos de conduta do Facebook, mostrando que em vez de extensos algoritmos sofisticados, a moderação na rede era feita na Índia e Filipinas. Mais que isso, revelou também um extenso arquivo com as políticas do site, que se vende como uma grande comunidade, mas esse tipo de material mostra que ele se assemelha a um governo, com leis estritas. Um de meus próximos trabalhos será transformar isto em um livro físico, algo como uma “nova Bíblia”, com todos os preceitos morais da internet, de acordo com o Facebook.

Por que fazer o caminho inverso e levar coisas do digital para o físico?

Eu nasci na era digital e nossas vidas hoje são geridas na internet. Trazer isso para o mundo físico faz com que a pessoas tenham uma noção com “escala real” daquilo que estão lidando. Antes de fazer “I Agree”, fiz a experiência de imprimir todos os meus registros de mensagem. É impressionante como só dessa maneira você consegue ter uma noção real daquilo que está na tela.