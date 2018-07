Paulo Liebert/AE Para ter acesso ao sinal digital de televisão, moradores de precisam de conversores ou de televisores compatíveis

Previsto inicialmente para esta quarta-feira, 29, o desligamento do sinal de TV analógico nas cidades do interior paulista foi adiado. Segundo decisão tomada pelo Grupo de Implantação da TV Digital (Gired), as regiões de Ribeirão Preto, Franca, Campinas, Santos e o Vale do Paraíba devem migrar para a TV digital nos próximos meses.

A decisão foi motivada porque nenhuma das regiões alcançou o índice de domicílios aptos para receber o sinal de TV digital, que é de 93%. Pesquisas realizadas pelo Ibope mostraram que em Santos, 89% das casas têm sistemas de TV digital, com conversor ou TV já compatível. Em Campinas e no Vale do Paraíba, o índice cai para 88%, enquanto em Ribeirão Preto ele é de 84%, e em Franca, 80%.

Não é a primeira vez que o desligamento do interior paulista é adiado – originalmente, as cidades de São Paulo tinham agendamento programado para o dia 27 de setembro. A partir de agora, cada cidade terá um calendário específico para desativar o sinal de TV analógico. Santos é quem puxa a fila, fazendo seu desligamento no dia 20 de dezembro.

As outras cidades ficam todas para janeiro de 2018 – Campinas e o Vale do Paraíba farão a migração em 17 de janeiro, enquanto Ribeirão Preto e Franca agendadas para o dia 31 de janeiro. No mesmo dia, o desligamento deve ocorrer nas capitais da Região Sul – Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre.