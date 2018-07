Paulo Liebert/AE Para ter acesso ao sinal digital de televisão, moradores de precisam de conversores ou de televisores compatíveis

Originalmente previsto para acontecer nesta quarta-feira, 25, o desligamento do sinal de TV analógico na região metropolitana do Rio de Janeiro foi adiado para o dia 22 de novembro.

A decisão foi tomada pelo Grupo de Implantação da TV Digital (Gired), após pesquisa do Ibope mostrar que apenas 86% dos domicílios da região estavam aptos a receber o sinal de TV digital, segundo pesquisa do Ibope.

Para o desligamento acontecer, é preciso que pelo menos 93% dos lares estejam aptos a receber o sinal digital de TV. As pesquisas feitas pelo Ibope têm margem de erro de 3 pontos percentuais, o que permite que regiões com 90% dos domicílios aptos possam ter o sinal desligado.

Segundo o Gired, o desligamento do sinal vai começar no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 25 – as emissoras e radiodifusoras que quiserem fazer o desligamento poderão efetuá-lo, o que deve dar mais tempo para a população se preparar para a migração de sinal.

Os municípios afetados nesta fase da migração são: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Ao todo, 12,4 milhões de pessoas serão afetadas.

Espírito Santo. Além do adiamento no Rio de Janeiro, o Gired confirmou o desligamento às 23h59 desta quarta-feira para a região metropolitana de Vitória, afetando 1,9 milhão de pessoas.

Segundo o Ibope, 90% dos domicílios da região estão digitalizados, nos municípios de Vitória, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha.

Desde o início da implantação da TV digital no Brasil, 40 milhões de pessoas já foram "migradas". O sinal analógico já foi desligado em Rio Verde (GO); Brasília e 9 cidades do entorno do Distrito Federal; São Paulo e 38 cidades do estado; Goiânia e 28 municípios de Goiás; Recife e mais 13 cidades de Pernambuco; Salvador e 19 cidades da Bahia; Fortaleza e outras 14 cidades do Ceará.